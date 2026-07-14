У Dacia Striker будет то, чего часто не хватает более дорогим автомобилям: идеи позаимствовали у Skoda

Об этом пишет Auto Bild. Немецкое издание отметило, что Dacia Striker получила набор удобных деталей, которые очень напоминают философию Skoda Simply Clever. Речь идет не о сложной электронике, а о мелочах, которые водитель и пассажиры замечают каждый день.

Напомним о новой модели Dacia Striker

Скребок для льда – почти как у Skoda

Самая показательная деталь – скребок для льда. В Skoda он давно стал одним из символов « “» – умной практичности”: обычно его прячут в лючку топливного бака или зарядного порта.

Dacia тоже решила оснастить Striker скребком с завода, но разместила его по-другому. В новой модели он находится сбоку передней панели со стороны водителя.

Логика проста: чтобы достать скребок, достаточно открыть водительскую дверь. Не нужно обходить машину и открывать лючок топливного бака. Для зимнего утра это действительно удобнее.

Такое решение хорошо вписывается в философию Dacia. Бренд не пытается поразить дорогими материалами или сложными гаджетами, а делает ставку на вещи, которые имеют практический смысл.

Крепление аксессуаров

Еще одна практичная особенность Striker – я система креплений YouClip. Она уже знакома по другим моделям Dacia и позволяет фиксировать различные аксессуары в салоне.

Для Striker подготовили новые элементы: одеяло, практичную сетку-сумку с ручками и бутылку для воды. Идея в том, что аксессуар можно быстро переместить с одного места на другое или снять, когда он не нужен.

Одеяло имеет еще одну функцию –, его можно использовать как детский игровой коврик. Это мелочь, но именно такие вещи делают семейный автомобиль более удобным в реальной жизни.

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Багажник больше, чем у Audi A5 Avant

Dacia Striker получил багажник объемом 600 литров. Если сложить задние сиденья, пространство увеличивается до 1600 литров.

Для сравнения, Auto Bild упоминает Audi A5 Avant, у которого объем багажника составляет от 448 до 1396 литров. При этом Striker короче немецкого премиального универсала: длина Dacia составляет 4,62 метра.

То есть Dacia пытается предложить не просто более дешевый автомобиль, а очень вместительный семейный универсал с чертами кроссовера.

Пол багажника тоже трансформируется

Практичность багажника не ограничивается объемом. Пол имеет две разные поверхности: с одной стороны он отделан ковровым покрытием, с другой – более прочным и простым в уходе материалом.

Это удобно, если нужно перевозить грязные вещи, обувь после прогулки, инструменты или товары для дачи.

Кроме того, пол разделен на три секции. Их можно устанавливать так, чтобы фиксировать груз и не давать ему скользить по багажнику во время движения.

Для семейного автомобиля или машины малого бизнеса это может быть важнее, чем еще один сенсорный экран в салоне.

Dacia хочет стать более доступной альтернативой Skoda

Striker – это новая модель Dacia в C-сегменте. Она должна сочетать в себе черты универсала, кроссовера и практичного семейного автомобиля.

Dacia обещает стартовую цену менее 25 000 евро. Именно это может стать главным аргументом против Skoda Octavia Combi, Volkswagen Golf Variant и других практичных моделей европейского рынка.

При этом бренд явно пытается доказать, что доступная цена не означает полного отказа от продуманных деталей. Скребок, YouClip, трансформируемый пол багажника и большой объем грузового отсека – это недорогие, но полезные решения.

Dacia против Skoda