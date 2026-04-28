У границы с Молдовой сооружается стоянка для фур: это в двух километрах от Румынии

Стоянка сооружается на автодороге государственного значения М-15 Одесса - Рени в направлении Бухареста.

Проект реализует Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в рамках модернизации ключевых транспортных коридоров.

Читайте также Возле границы с Молдовой сделают стоянку для 60 автомобилей



Что уже сделано

Строительные работы на объекте активно продвигаются. Сейчас завершена планировка основания дорожного покрытия, смонтированы каркасы зданий (колонны, балки и ригели), устроено плиточное покрытие и система фильтрации сточных вод. Также укреплены откосы земляного полотна монолитными бетонными плитами.

Параллельно продолжается монтаж внутренних инженерных систем – сантехники, электросетей и вентиляции. Обустраивают санитарно-техническое оборудование и проводят благоустройство территории: готовят зоны отдыха, высаживают зеленые насаждения и прокладывают пешеходные дорожки.

Зона отдыха и стоянки фур вблизи пункта перехода. Фото: Агентство восстановления

Мощности и инфраструктура

Площадка будет занимать 1,7 гектара. Она рассчитана на:

46 паркомест для грузового транспорта

13 мест для легковых авто, из которых 2 – для людей с инвалидностью

Инфраструктура позволит водителям комфортно ждать пересечения границы и отдыхать во время длительных поездок.

Читайте также Через Дунай из Украины в Румынию начал ходить еще один паром

Зачем это нужно

Ожидается, что новая площадка поможет увеличить пропускную способность пункта пропуска и уменьшить нагрузку на подъездные дороги. Оптимизация транспортных потоков особенно важна для международных перевозок, которые проходят через южное направление.

Строительство осуществляется в рамках программы ЕС "Механизм Соединения Европы" (CEF), которая покрывает 50% стоимости проекта. Остальную часть финансирует государственный бюджет Украины.