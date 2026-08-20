У границы зона отдыха водителей и стоянка для фур превзойдет комфортом европейские аналоги

В общей сложности стоянок для грузового транспорта возле КПП "Рава-Русская" будет две – на 150 и 120 паркомест. На первой площадке земляные работы уже выполнены на 90%.

В рамках проекта капитального ремонта автодороги М-09 (от с. Воля-Высоцкая до пункта пропуска "Рава-Русская") идет строительство двух площадок для грузового автотранспорта.



Даже лучше европейских стандартов

Как говорится в релизе компании "Автомагистраль-Юг", что является подрядчиком на сооружении этих объектов, это будут полноценные зоны ожидания с современным освещением, информационными табло и санитарно-бытовыми водительскими помещениями.

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Первая площадка площадью 24 тыс. м² уже в работе! Поскольку несущая способность грунтов на локации была признана неудовлетворительной, здесь заменяют непригодную почву песком.

На сегодня грунтовые работы на первом объекте выполнены на 90%. Если перевести в конкретный пример, то сюда завезено и уже устроено более 10 тысяч кубических метров песчаного основания.

Этап земляных работ на объекте фактически завершился, дальше здесь будет работать другая спецтехника. Фото: Автомагистраль-Юг

"Пол" будет иметь 80-сантиметровую толщину

Учитывая высокие динамические нагрузки от крупногабаритного транспорта при маневрировании, проект предусматривает усиленный 9-слойный конструктив дорожной одежды общей толщиной более 80 см.

Состав дорожной одежды:

геотекстильный материал;

дренирующий слой песка (20 см);

георешетка;

щебеночно-песчаная смесь С5 (21 см);

щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом (18 см);

крупнозернистый асфальтобетон (10 см);

армирующий синтетический материал;

мелкозернистый асфальтобетон (6 см);

мелкозернистый асфальтобетон (5 см).

Когда планируется сдать в эксплуатацию этот объект в релизе не сообщается.