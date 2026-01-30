В столице закрыли нелегальную АЗС с фальсифицированным топливом

ФОТО: оперативная съемка|
Топливо, оборудование, бензовоз и документацию детективы изъяли
Детективы столичного управления Бюро экономической безопасности разоблачили и прекратили работу автозаправочной станции, которая осуществляла продажу незаконно изготовленного топлива.
Как говорится на ФБ-странице ведомства, во время обысков изъято топливо, оборудование и бензовоз, который использовался для транспортировки продукции. Всего на сумму около 2,5 млн грн.
АЗС работала без разрешительных документов
В ходе следствия установлено, что заправочная станция осуществляла деятельность без необходимой лицензии, а также без документов, подтверждающих происхождение и качество топлива.
Что изъяли во время обысков
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли:
- две топливораздаточные колонки;
- черновую бухгалтерскую документацию;
- бензовоз для перевозки горючего;
- около 3 000 литров незаконно изготовленного горючего.
Детективы выбрали новую такитку – полное лишение нарушителей инфраструктуры, оборудования и логистики. Фото: оперативная съемка
Расследование продолжается
Сейчас назначены судебные экспертизы. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации незаконной деятельности.
Новый подход в борьбе с теневым рынком горючего
В БЭБ отмечают, что сейчас работа направлена не только на фиксацию нарушений, но и на полное лишение нарушителей инфраструктуры, оборудования и логистики, что делает невозможным восстановление нелегального бизнеса.