У мэра Самбора изъяли Audi Q7 стоимостью 4,2 млн грн: схема с дочерью не сработала

Речь идет об Audi Q7 2023 года выпуска стоимостью 4,2 млн гривен. По данным следствия, автомобиль был оформлен на дочь чиновника, однако фактически им пользовался исключительно мэр.

Соответствующее решение принято 23 июня 2026 года. Суд поддержал позицию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика. Решение вступило в законную силу с момента оглашения.

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Элитный кроссовер оформили на дочь

Детективы НАБУ и прокуроры САП пришли к выводу, что оформление машины на родственницу было способом скрыть реального владельца актива.

Собранные доказательства также свидетельствовали о возможности должностного лица прямо или косвенно распоряжаться автомобилем.

Напомним, Audi Q7 относится к классу полноразмерных кроссоверов премиум-класса.

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Попытка спасти автомобиль не увенчалась успехом

В САП отмечают, что после начала рассмотрения дела стороны заключили еще один договор купли-продажи, в результате чего право собственности на автомобиль формально перешло к третьему лицу. По мнению следствия, это было сделано для избежания гражданской конфискации.

Проведенный анализ доходов и имущественного положения должностного лица и членов его семьи, как утверждают правоохранители, подтвердил отсутствие законных источников для приобретения такого дорогого автомобиля.

В результате Audi Q7 конфискована в пользу государства.