У народного депутата отобрали три элитные машины: по каким премиальным авто льет слезы "слуга"

На этом основании вынесено решение не в пользу нарадепа. Суд удовлетворил иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно активов, связанных с народным депутатом Украины.

Об этом рассказывается в коротком релизе на ТГ-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Правда, у многих возникает вопрос, почему засекречена фамилия народного депутата и почему информация о нем закрыта от избирателей.

Автопарк служил "слуге"

Речь идет сразу о трех дорогих автомобилях, которыми фактически пользовался парламентарий, хотя формально они были оформлены на других лиц.

Суд признал активы необоснованными и постановил взыскать в доход государства их стоимость – 7 255 976 гривен.

Цену обосновали эксперты авторынка в соответствии с моделями, технического состояния и как внешнего, так и внутреннего вида машин.

Какие автомобили фигурируют в деле



В "депутатский автопарк", который стал предметом антикоррупционного иска, вошли:

Toyota Land Cruiser 200

BMW 730Ld

BMW X5



На момент приобретения в 2020–2021 годах рыночная стоимость такого набора премиальной техники могла превышать 250–300 тысяч долларов в зависимости от комплектаций.

Только новый Land Cruiser 200 в топовых версиях даже с небольшим пробегом стоил около 100 тысяч долларов и даже больше. За подержанный, но в добротном состоянии BMW X5 просят от $53 000 до $78 000, но это зависит от комплектации, состояния и пробега.

Как работала схема

По данным следствия, автомобили были приобретены в частную собственность неофициальных водителей народного депутата и связанного с ним юридического лица. В то же время фактическим пользователем машин оставался сам чиновник.

Одно из доказательств – оформление специального допуска для заезда автомобилей на территорию Верховной Рады Украины.

При анализе доходов и расходов народного избранника и членов его семьи прокуроры установили, что официальных доходов было недостаточно для приобретения такого автопарка.

На основании чего подали иск

Иск подготовили на основе материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательств, которые самостоятельно собрали прокуроры САП.

Решение суда еще не вступило в окончательную силу – его можно обжаловать в течение 30 дней после составления полного текста решения.