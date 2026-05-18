Укр
Ру

У народного депутата отобрали три элитные машины: по каким премиальным авто льет слезы "слуга"

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда официально признала состояние народного депутата, фамилия которого не названа, недостаточными для приобретения трех роскошных автомобилей.
Под прикрытием значка нардепа парламента живется роскошно не только за зарплату

ФОТО: Коллаж Авто24|

Даже нынешней высокой зарплаты народного депутата Верховной Рады для покупки такого элитного автопарка мало

Валентин Ожго
logo18 мая, 07:20
logo0
logo0 мин

На этом основании вынесено решение не в пользу нарадепа. Суд удовлетворил иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно активов, связанных с народным депутатом Украины.

Об этом рассказывается в коротком релизе на ТГ-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Правда, у многих возникает вопрос, почему засекречена фамилия народного депутата и почему информация о нем закрыта от избирателей.

Читайте также За продажу "налево" топлива на 5,8 миллиардов гривен задержали подозреваемого, который был в международном розыске

Автопарк служил "слуге"

Речь идет сразу о трех дорогих автомобилях, которыми фактически пользовался парламентарий, хотя формально они были оформлены на других лиц.

Суд признал активы необоснованными и постановил взыскать в доход государства их стоимость – 7 255 976 гривен.

Цену обосновали эксперты авторынка в соответствии с моделями, технического состояния и как внешнего, так и внутреннего вида машин.

Читайте также Чиновник из Закарпатья скрыл от декларирования элитные авто, на которые он даже за 20 лет не заработал

Какие автомобили фигурируют в деле


В "депутатский автопарк", который стал предметом антикоррупционного иска, вошли:

  • Toyota Land Cruiser 200
  • BMW 730Ld
  • BMW X5


На момент приобретения в 2020–2021 годах рыночная стоимость такого набора премиальной техники могла превышать 250–300 тысяч долларов в зависимости от комплектаций.

Только новый Land Cruiser 200 в топовых версиях даже с небольшим пробегом стоил около 100 тысяч долларов и даже больше. За подержанный, но в добротном состоянии BMW X5 просят от $53 000 до $78 000, но это зависит от комплектации, состояния и пробега.

Читайте также Сколько асфальта, щебня и горючего поместилось в карманах чиновников

Как работала схема

По данным следствия, автомобили были приобретены в частную собственность неофициальных водителей народного депутата и связанного с ним юридического лица. В то же время фактическим пользователем машин оставался сам чиновник.

Одно из доказательств – оформление специального допуска для заезда автомобилей на территорию Верховной Рады Украины.

При анализе доходов и расходов народного избранника и членов его семьи прокуроры установили, что официальных доходов было недостаточно для приобретения такого автопарка.

Читайте также На границе задержали Mercedes с двумя VIP-пассажирами со Львовщины: оба то ли путешествовали, то ли убегали

На основании чего подали иск

Иск подготовили на основе материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательств, которые самостоятельно собрали прокуроры САП.

Решение суда еще не вступило в окончательную силу – его можно обжаловать в течение 30 дней после составления полного текста решения.

#BMW #Законодательство #Новости #Главные новости #Фото #Toyota