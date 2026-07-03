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У нас появился новый профессиональный стандарт для специалистов по автодиагностике

В Украине впервые утвержден государственный профессиональный стандарт для специалистов, занимающихся диагностикой и настройкой электронного оборудования автомобилей, в частности электромобилей.
У нас появился новый профессиональный стандарт для специалистов по автодиагностике

ФОТО: из открытых источников|

Теперь на одну профессиональную компетенцию в Украине стало больше

logo3 июля, 20:08
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За последние пять лет в Украину было ввезено более 200 тысяч электромобилей, однако официально профессии механика электротранспорта до сих пор не существовало.

Как отмечает заместитель главы Министерства развития громад и территорий Украины Сергей Деркач, из-за этого квалифицированные мастера не могли официально подтвердить свою компетентность, а требования к работе таких сервисов оставались нечеткими.

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Компетентность будет подтверждена

Новый стандарт, разработанный Минразвития совместно с экспертами и представителями отрасли, определяет знания и навыки, которыми должен обладать современный специалист: от работы с технической документацией и диагностики до программирования электронных блоков управления, обслуживания гибридов и электромобилей, а также использования международных протоколов OBD-II, CAN и J1939.

Вот так прописана новая специальность с кодом профессии 7241 в Реестре квалификации. Скриншот: Авто24

Что это означает на практике?

  • работодатели получают понятные критерии оценки специалистов;
  • мастера – возможность официально подтвердить свою квалификацию сертификатом;
  • образовательные учреждения получают – основу для современных учебных программ;
  • владельцы автомобилей получают большую уверенность в качестве и безопасности ремонта.

Это еще один шаг к формированию современного, прозрачного и профессионального рынка автосервиса в Украине.

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