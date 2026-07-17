У патрульного полицейского могут изъять Audi стоимостью почти 3 миллиона, оформленную на деда-пенсионера

Речь идет об Audi S6 2020 года выпуска стоимостью 2 млн 905 тыс. гривен. Формально автомобиль зарегистрировали на деда полицейского в сентябре 2024 года. Как ни странно, но в официальном релизе САП указана фамилия инспектора.

Вероятно, у прокуратуры были на то основания, поскольку в большинстве случаев в пресс-релизах полиции, БЭБ, САП, СБУ и прокуратуры фамилии подозреваемых, обвиняемых и осужденных не упоминаются.

Кто на самом деле пользовался автомобилем

По данным САП, именно упомянутый инспектор подбирал автомобиль на специализированных сайтах, договаривался о его покупке, организовывал техническую диагностику, а после приобретения фактически пользовался транспортным средством.

Как отмечает прокуратура, это подтверждают результаты негласных следственных действий, записи камер видеонаблюдения, а также уплата полицейским штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные на этом автомобиле.

Доходов на такую покупку не обнаружено

В ходе анализа официальных доходов и расходов семьи полицейского и его близких, по информации САП, не установлено законных источников средств, достаточных для приобретения автомобиля такой стоимости.

Отдельно отмечается, что финансовое положение деда-пенсионера не позволяло осуществить такую покупку за счет собственных доходов или сбережений.

Разница – более 2,7 миллиона гривен

По подсчетам прокуратуры, разница между стоимостью автомобиля и законными доходами семьи превышает 2,7 млн гривен.

На этом основании САП обратилась в Высший антикоррупционный суд признать актив необоснованным и взыскать его стоимость в доход государства.