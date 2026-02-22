У Rivian R1T оторвало панель крыши на бесконтактной автомойке: почему "без щеток" не значит без риска

Ирония в том, что бесконтактные автомойки считаются безопаснее традиционных со щетками. Но на этот раз “бесконтактность” не спасла дорогой электрокар от серьезных повреждений. Инцидент случился во время первого визита владельца на бесконтактную мойку. В какой-то момент черная пластиковая панель в задней части крыши просто сорвалась с креплений, отмечает Auto24.

Эта деталь закрывает электронные компоненты и антенны и держится на клипсах и клея. На фото видно, что часть креплений оторвалась, а клеевые полосы отклеились полностью. Сначала можно было подумать, что виновато высокое давление воды или мощные сушилки в конце тоннеля. Но причина оказалась другой: один из механических элементов мойки зацепился под панелью из-за неправильной настройки высоты. Вместо того чтобы пройти над автомобилем, он приподнял и фактически сорвал деталь.

Ремонт может оказаться более сложным, чем кажется

Проблема не только в сорванной накладке. Под ней расположены электрические разъемы и проводка. По словам комментаторов, для полноценного ремонта может потребоваться частичная разборка внутренней обшивки салона. Кроме того, рядом расположен третий стоп-сигнал, который также мог пострадать и нуждаться в замене. И все это - на электропикапе, который в США стоит более 70 000 долларов в зависимости от комплектации. Для автомобиля такого класса даже незначительное кузовное вмешательство может вылиться в долгий и дорогой ремонт.

Кто заплатит за повреждения

По словам владельца, страховая компания автомойки должна покрыть расходы на восстановление. Однако на практике это часто означает длительные переговоры между страховщиками. Пока продолжаются бюрократические процедуры, автомобиль может неделями стоять в сервисе в ожидании деталей и ремонта. И это после обычной “быстрой” мойки.

Стоит ли мыть Rivian вручную

История с Rivian показывает, что даже современные электромобили не всегда готовы к агрессивным автоматическим процедурам. Бесконтактная мойка действительно уменьшает риск царапин от щеток, но движущиеся механизмы и высокое давление воды все равно остаются фактором риска. Для владельцев дорогих электропикапов это может стать еще одним аргументом в пользу ручной мойки или проверенных сервисов с корректно настроенным оборудованием.