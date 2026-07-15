У таможенников одинаковые аппетиты, но разные тарифы: сколько стоит "содействие" на границе

Правоохранители зафиксировали взятки от 60 до 700 долларов, а в одном из эпизодов фигуранты стабильно брали по 500 долларов за беспрепятственное оформление каждой партии товара.

Обо всех эпизодах Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили отдельно. Редакция Auto24 объединила их в одну публикацию, чтобы показать масштаб и сходство раскрытых схем.

По 500 долларов за каждую партию товара

Сотрудники ГБР совместно с СБУ задержали должностное должностное лицо Винницкой таможни и его посредника, которых подозревают в организации схемы "гарантированного" таможенного оформления грузов.

По данным следствия, как минимум с декабря 2025 года посредник искал предпринимателей, желающих избежать проблем при прохождении таможни. После этого таможенник оформлял необходимые документы, а за каждую такую операцию фигуранты требовали по 500 долларов США.

Во время задержания и обысков правоохранители изъяли 13 тысяч долларов наличными, а также средства связи.

Сотруднику таможни сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды, совершенном повторно и по предварительному сговору группой лиц, а посреднику – в пособничестве совершению такого преступления – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Должностное лицо отстранено от работы, суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

До 700 долларов за оформление грузов

Еще один эпизод также касается Винницкой таможни. Здесь главный государственный инспектор, по версии следствия, предлагал таможенным брокерам беспрепятственное оформление запчастей к грузовым автомобилям, экспортируемым за границу.

Стоимость такого "сервиса" составляла от 300 до 700 долларов США за одну декларацию в зависимости от номенклатуры товара. Те, кто отказывался платить, сталкивались с искусственными задержками и дополнительными таможенными процедурами.

Во Львовской области брал по 60 долларов за каждый автомобиль

На таможенном посту "Городок" во Львовской области правоохранители задержали начальника одного из отделов, который, по данным следствия, установил собственный тариф на оформление импортируемых автомобилей.

За беспрепятственное растаможивание каждой машины он вымогал по 60 долларов США. Если импортеры отказывались платить, чиновник угрожал намеренно затягивать таможенное оформление транспорта.

Правоохранители задержали обоих фигурантов винницкого и львовского эпизодов во время получения неправомерной выгоды. Всем подозреваемым инкриминируется получение взяток должностными лицами (подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.