У вояк дизель вдвое дешевле: стала известна такса на армейский дизель из в/ч на Хмельнитчине

Военные экономические преступления не спадают. В органах правопорядка отмечают, что хищение ресурсов для всестороннего обеспечения подразделений стало распространенным явлением и топливо здесь на первых позициях.

Об очередной афере с армейскими резервами горючего рассказывается в релизе Государственного бюро расследований. Подозрение объявлено 57-летнему штаб-сержанту – водителю, уточняет специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Что там обнаружено

По данным следствия, военнослужащий организовал схему хищения топлива. Для этого он вносил ложные данные в служебную документацию, искусственно создавал “излишки” дизеля, а затем реализовывал его посторонним лицам.

"Штаб-сержант имел доступ к горючему и отвечал за его транспортировку и выдачу, что, по данным следствия, позволяло обеспечивать внесение ложных данных в служебную документацию, искусственно завышать показатели расхода горючего и скрывать его фактические остатки. В результате образовывались излишки горючего, которые в дальнейшем продавались за наличные средства, – говорится в сообщении Хмельницкой специализированной прокуратуры в области обороны Западного региона.



Топливо продавали по цене от 35 до 50 гривен за литр, что существенно ниже рыночной стоимости. Отпускали большими партиями, измерение шло на "кубы" (см. видео внизу). Правоохранители задержали чиновника при попытке продажи одной тонны дизеля.

По оперативной информации, только за пять месяцев он мог реализовать не менее 17 тонн топлива. Окончательный размер убытков сейчас устанавливается.

Расчет за солярку проводился наличными, что позволяло избегать цифрового следа. Фото: ГБР



Схемы с топливом стали системной проблемой

Правоохранители отмечают, что хищение ресурсов, предназначенных для обеспечения военных подразделений, остается одной из самых распространенных экономических проблем в секторе обороны. Особенно часто фигурируют именно схемы с горючим – из-за высокого спроса, значительные объемы потребления и сложность оперативного контроля.

Следователи ГБР сейчас проверяют возможную причастность других военнослужащих к сделке.

Что грозит подозреваемому

Должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины – похищение военного имущества, совершенное группой лиц в условиях военного положения.

После передачи 50 тысяч гривен за проданную партию горючего военнослужащего задержали. Фото: Спецпрокуратура в области обороны Западного региона.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Процессуальное руководство по делу осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.