2500 грузовиков заказали в США, но не все будут Tesla Semi

Это беспрецедентное соглашение почти вдвое увеличит количество тяжелых электромобилей на американских дорогах и снимет финансовые риски с транспортных компаний.

Как сегодня, 23 сентября, сообщили журналисты американского издания InsideEVs, New York, инициаторами масштабного проекта выступили организации Catalyst Mobility и Smart Freight Centre.

Они объединили спрос крупных грузоотправителей, среди которых Microsoft и PepsiCo. Главная идея состоит в том, чтобы покупать технику оптом и заставлять производителей жестко конкурировать по цене.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Полный пакет приобретения засекречен

Несмотря на то, что ряд ведущих мировых СМИ написали, что Tesla получила заказ на такое большое количество машин, она не будет единственным производителем в контракте на 2500 фур. В качестве дополнительных поставщиков альянс привлек также бренды Kenworth, Volvo и RIDE. Пока пропорция распределения машин между марками остается пока интригой.

Новые тягачи планируют развернуть в десяти крупных логистических хабах США, включая Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон и Нью-Йорк. Но самое интересное в этой истории – финансовый подход, ведь специально созданное подразделение ZET Financial запускает программу лизинга, берущую на себя риски остаточной стоимости батарейных фур.

Именно страх быстрого обесценивания техники часто останавливает перевозчиков от покупки инновационных машин.

" Вы можете иметь хорошую технологию и все равно не иметь рынка, – прямо объяснил суть проблемы генеральный директор Catalyst Mobility Майкл Берубе.





Рабочее место водителя Semi: эргономика проста, удобна и практически вся переведена в "цифру". Фото: Tesla

Производство не успевает по спросу

Эта сделка в пять раз превосходит предыдущий рекорд бренда, когда компания Einride заказала 500 тягачей. Символично, что новость появилась в ту же неделю, когда Илон Маск открывает новый завод в Неваде с проектной мощностью 50 тысяч грузовиков в год.

Однако аналитики прогнозируют, что в 2026 году конвейер сможет выдать всего от 5 до 15 тысяч экземпляров. Учитывая, что дальнобойная версия Long Range стоит около 290 тысяч долларов, главной проблемой для рынка становится не отсутствие клиентов, а физические ограничения производства.

Локальные игроки тоже в игре

Параллельно с глобальным альянсом один из крупнейших портовых перевозчиков Северной Америки IMC Logistics объявил о покупке 50 тягачей Tesla Semi для своего автопарка в Калифорнии. Компания заказала как стандартные версии с запасом хода 520 км, так и дальнобойные модификации.

Крупнейший поставщик морских перевозок грузов в США компания IMC Logistics показала первый из 50 закупленных электрических грузовиков Tesla Semi на выставке Intermodal EXPO 2026 в Лонг-Бич. Фото: Stas Margaronis

Любопытно, что Logistics не делает ставку исключительно на батарейные машины, а использует смешанный подход.

" Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить устойчивое развитие, и это означает использование различных технологий, включая водородные топливные элементы, – отметил президент тихоокеанского региона IMC Logistics Джим Гиллис.

Короткие контейнерные перевозки вблизи портов с предполагаемыми маршрутами и возможностью заряжаться на базе оказались идеальной средой для электрических тягачей. Именно поэтому портовые операторы сейчас формируют основу очереди за новыми грузовиками.