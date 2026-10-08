Ударились бамперами? Как быстро оформить ДТП в Дія без полиции и лишних нервов

Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, новый цифровой инструмент разработан совместно с МТСБУ и компанией Визиком. Теперь участникам дорожного происшествия достаточно иметь под рукой смартфон, чтобы зафиксировать обстоятельства и автоматически известить страховщиков.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в приложение Дія , выбрать раздел Сервисы, перейти на вкладку Водителю и нажать на Европротокол. Система автоматически подтянет ваши данные, информацию об автомобиле и действующий страховой полис из государственных реестров.

Второго участника аварии можно легко присоединить к оформлению с помощью QR-кода или специальной ссылки. После этого водителям остается вместе выбрать обстоятельства происшествия, загрузить фотографии повреждений, нарисовать схему и указать точное время и место.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Когда можно обойтись без полиции

Следует помнить, что цифровой протокол подходит далеко не для каждой ситуации на дороге. Главное условие – в аварии нет травмированных или погибших, а повреждения получили только два транспортных средства.

Кроме того, оба водителя должны быть трезвыми, иметь действующую автогражданку и прийти к полному согласию относительно того, кто виноват в столкновении. Если хотя бы один из этих пунктов не выполняется, придется вызвать экипаж патрульной полиции.

Что нужно для оформления

Для успешного подписания документа у обоих водителей должно быть установленна Дія с верифицированным налоговым номером и цифровым паспортом. Также в приложении должны отображаться водительские права, свидетельство о регистрации машины и страховка.

Когда все данные внесены, участники подписывают документ с помощью технологии Дія. После этого информация мгновенно летит в базу МТСБУ, а оттуда– непосредственно в ваших страховых компаниях, с которыми останется только связаться для получения дальнейших инструкций.