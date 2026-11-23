Как сообщает издание The Insider, новая волна ударов затронула крупнейшие российские предприятия, на которые приходилось более половины всей нефтепереработки в стране.

Производство дизельного топлива уже упало примерно на четверть, а накопленные во время пауз запасы стремительно истощаются.

Эксперты констатируют, что физическое уничтожение установок сделало то, чего не смогли достичь западные эмбарго и ценовые потолки. Санкции только перенаправили российский экспорт в другие страны, в то время как беспилотники реально сократили объемы готового горючего.

" Для сокращения рыночного предложения и уменьшения финансовых поступлений в бюджет войны украинские дроны оказались эффективнее мировых санкций, – признали аналитики рейтингового издания.

Особенно острой становится проблема с зимним дизелем, критически необходимым для холодных регионов и логистики. На экспорт такое горючее не идет, ведь больших покупателей в таком же климате нет. Оборудование для его производства сложное, а ремонт поврежденных ключевых установок занимает месяцы, причем заводы часто подвергаются новым атакам еще до завершения восстановительных работ.

Дефицит на заправках уже реальность

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, топливный кризис уже ударил по обычным российским водителям. Сеть Роснефть и другие крупные операторы вынуждены вводить жесткие лимиты на свои АЗС по всей стране.

Во многих регионах водителям легковушек отпускают не более 30 литров горючего в одни руки, а на трассах норму ограничили до 50 литров. Наполнять канистры вообще строго-настрого запретили, чтобы избежать панической скупки остатков.

Очереди и лимиты возвращаются на российские АЗС. Коллаж: Авто24

По данным биржевых торгов, оптовые продажи бензина в России уже рухнули на треть. Если интенсивность атак сохранится, местное производство окончательно перестанет покрывать базовый внутренний спрос, оставляя страну без ресурса для транспорта.