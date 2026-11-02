Удивительные ретро-авто и женская красота: вышел новый календарь для настоящих фанатов классики

Издание вышло ограниченным тиражом и предлагает не только уникальные снимки, но и увлекательные исторические факты о каждой машине. Как сообщает чешское издание Garaz, над созданием этого проекта работал известный фотограф Радим Коришнек.

На страницах выпуска 2027 разместили 13 уникальных транспортных средств, позирующих на фоне живописных локаций вместе с моделями Екатериной Лукашовой Малой и Иветой Малой.

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Этот проект является младшим братом знаменитого настенного календаря от клуба Škodateam, издающегося уже более двух десятилетий. Новая версия не ограничивается маркой Skoda, а собирает под своей обложкой самых интересных ветеранов автопрома независимо от их происхождения.

От советских лифтбеков до гоночных легенд

Кроме хорошо знакомых Trabant P60, Citroen DS или Ford Cortina, на фотографиях можно увидеть настоящие раритеты. Например, там засветился ИЖ-21251 – модернизированная версия одного из первых советских лифтбеков, строившегося на базе модели Москвич 412, но с гораздо более удобным доступом к багажнику.

Чехи вспомнили автомобили советского автопрома, отдав должное поклонникам этих машин. Фото: Радим Коришнек, Škodateam

Настоящей жемчужиной подборки стала реплика гоночного Aero Minor Le Mans. Оригинальный болид в 1949 году выиграл легендарный 24-часовой марафон в Ле-Мане в своем классе, однако дома пилотов ждал не триумф, а жестокие репрессии и многолетнее заключение от коммунистического режима.

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Еще один интересный – грузовой прототип Velorex 435 D. Этот четырехколесный наследник знаменитых "тряпичных грузовиков" имел кабину из стеклопластика и оснащался скромным двухцилиндровым двигателем Jawa мощностью 13 киловатт.

Замысел простой: глаза владельцев календаря должны любоваться красотой по собственным предпочтениям – то ли автомобилей, то ли моделей, то ли не менее хороших локаций на заднем плане. Фото: Радим Коришнек, Škodateam

Где купить и сколько стоит

Каждая страница календаря скрывает подробную историю изображений автомобиля и точные координаты места съемки. Это отличная подсказка для водителей, которые любят путешествовать и ищут новые интересные маршруты для поездок на выходные.

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Приобрести новинку можно на официальном сайте проекта за вполне адекватный прайс в 340 чешских крон, что в конвертации составляет 714 гривен. Все собранные средства организаторы традиционно направят на поддержку и развитие мер для владельцев классической техники.