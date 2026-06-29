Удостоверение тракториста без обучения стоит 30 тысяч гривен: где это практикуется

По данным следствия, 42-летний главный специалист одного из отделов Житомирского управления указанного ведомства был пойман на предложении трем мужчинам получить необходимые квалификационные документы. Услуга предоставлялась за вознаграждение.

Как сообщают в своих релизах пресс-службы прокуратуры и полиции Житомирской области, стоимость одного такого документа составляла 30 тысяч гривен. В эту сумму входило оформление документов о якобы прохождении обучения и успешной сдаче экзаменов без фактической проверки знаний.

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Как разоблачили чиновника

А всё просто – чиновника подвела жадность. То ли он сильно завысил цену, то ли инфляционные процессы подтолкнули его к повышению тарифа, но предложение оказалось слишком дерзким. Один из претендентов на получение удостоверения обратился в правоохранительные органы, после чего дальнейшие действия чиновника документировались под контролем полиции.

По версии следствия, сначала подозреваемый получил 60 тысяч гривен за двух будущих трактористов. Для маскировки схемы мужчины формально сдали экзамены с отрицательным результатом, после чего получили свидетельства только о прохождении обучения.

Далее для придания правдоподобности им организовали повторную "успешную" сдачу экзаменов и выдали удостоверения трактористов-машинистов.

Момент задержания чиновника, который минуту назад получил деньги за свои услуги. Фото: прокуратура, полиция Житомирской области

Вручение ещё 30 тысяч гривен за оформление удостоверения третьему кандидату должно было повторить сценарий, но когда деньги оказались у чиновника, его задержали.

Есть основание для предъявления подозрения

Общая сумма неправомерной выгоды, по данным правоохранителей, составила 90 тысяч гривен. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела и вручения подозрения, предположительно, организатору схемы.

В ходе обысков в служебном кабинете, автомобиле и по месту жительства были изъяты деньги, документация, черновые записи и другие вещественные доказательства. Следствие также проверяет возможную причастность других сотрудников государственного учреждения и учебно-курсового комбината к реализации схемы.

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Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 199 680 гривен. Также он отстранен от занимаемой должности.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии с Конституцией Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.