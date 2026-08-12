Угон, погоня и три протокола: чем завершилась поездка на чужой Skoda в столице

Об инциденте сообщили Патрульная полиция Украины и Патрульная полиция Киев а. Экипажи получили ориентировку на автомобиль Skoda, которым незаконно завладели в Бориспольском районе. Во время патрулирования Деснянского района столицы инспекторы Роман Широкань и Игорь Костомаха заметили машину, похожую по описанию на разыскиваемую.

Водитель решил не останавливаться

Патрульные подали водителю требование об остановке, но тот ее проигнорировал и продолжил движение.

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Полицейские догнали Skoda и заставили водителя остановиться. Мужчину задержали с применением физической силы и наручников в соответствии со статьей 45 Закона Украины "О Национальной полиции".

Подобные случаи в столице происходили и раньше. Авто24 рассказывал, как патрульные задержали нетрезвого автоугонщика, который уснул в угнанной машине.

От проверки на алкоголь мужчина отказался

По информации полиции, у задержанного были явные признаки алкогольного опьянения. Проходить осмотр в установленном законом порядке он отказался.

На водителя составили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП, которая касается управления транспортным средством в состоянии опьянения или отказа в соответствующем осмотре.

Еще один протокол патрульные оформили по части 1 статьи 122-2 КУоАП из-за невыполнения требования об остановке. Также мужчина получил постановление по части 1 статьи 126 КУоАП, поскольку не предъявил необходимые документы.

Проблема нетрезвых водителей остается актуальной. Авто24 ранее сообщал, что количество оформленных случаев управления под хмельком за год выросло на 13%.

Теперь делом занимаются следователи

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

По данным полиции, следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о незаконном завладении транспортным средством, которое нанесло значительный материальный ущерб.

Полиция пока называет задержанного вероятным правонарушителем. Окончательную правовую оценку его действиям должно дать следствие и суд.

Угнанные машины иногда находят довольно быстро

Задержание в этом случае произошло после того, как информацию об автомобиле оперативно передали патрульным экипажам.

Подобный механизм уже помогал находить угнанные машины в столице. Например, Авто24 писал о похищенный в Киеве Porsche Cayman, вывезенный с помощью эвакуатора. Машину впоследствии обнаружили правоохранители.

Статистика угонов также показывает масштаб проблемы. Ранее в столице за один год владельцы заявили о почти 700 угнанных автомобилях.

На этот раз разыскиваемую Skoda удалось заметить непосредственно во время патрулирования. Попытка водителя скрыться только добавила в уголовное производство еще несколько административных материалов.