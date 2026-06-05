Uklon покупает сервис электросамокатов e-Wings с тремя тысячами транспортных средств по всей Украине

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Uklon выходит на рынок электросамокатов и покупает e-Wings
Компания Uklon объявила о подписании соглашения о приобретении 100% корпоративных прав оператора электросамокатов e-Wings. Как сообщили в Uklon, сумма сделки составляет 97,6 млн грн, а ее закрытие запланировано на третий квартал 2026 года.
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Uklon выходит в микромобильность
Для Uklon это не просто покупка еще одного сервиса. Компания последовательно строит экосистему городской мобильности. Сначала это был райдхейлинг, потом появились доставка Uklon Delivery, рекламная платформа Uklon Ads и сервис покупки автобусных билетов Uklon Travel.
Теперь к этой системе добавляется еще и аренда электросамокатов. Логика очевидна: не каждую поездку по городу удобно закрывать автомобилем. Иногда нужно проехать несколько кварталов, добраться от метро до офиса или быстро переместиться в центре, где автомобилем ехать дольше, чем самокатом.
Именно поэтому микромобильность хорошо вписывается в стратегию Uklon. Компания хочет собрать различные способы передвижения в одном приложении - от короткой поездки на электросамокате до вызова авто или покупки автобусного билета.
Что говорят в Uklon
СЕО Uklon Сергей Гришков называет микромобильность логическим расширением платформы и перспективным направлением современной городской логистики.
Компания стремится собрать необходимые сервисы для движения в одном приложении, чтобы пользователи могли закрывать различные потребности - от короткой поездки по городу до путешествий между странами.
Это хорошо объясняет, почему Uklon покупает именно готового оператора, а не запускает самокаты с нуля. e-Wings уже имеет парк, города присутствия, команду, операционный опыт и собственную пользовательскую базу.
Что такое e-Wings
e-Wings - львовский оператор электросамокатов. Сервис работает в 11 городах Украины: Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Кременчуге, Сумах, Горишних Плавнях, Дрогобыче, Золочеве, Тернополе, Ирпене и Чернигове.
Общий парк подключенных электросамокатов - около 3000 единиц. Сейчас аренда доступна через отдельное приложение e-Wings.
После закрытия сделки и переходного периода Uklon планирует интегрировать сервис аренды электросамокатов в свое приложение.
Команда e-Wings перейдет в Uklon
После завершения сделки ключевая команда e-Wings должна перейти в Uklon. Она будет работать под руководством Вадима Ищенко, Chief Operating Officer Uklon.
Двое совладельцев e-Wings - Роман Мотрук и Олег Белый, которые отвечали за операционную деятельность бизнеса, - также останутся в проекте. Они продолжат развивать сервис уже как часть команды Uklon.
Основатели e-Wings отмечают, что соглашение открывает для команды новый этап развития. Их цель - вместе с Uklon создать бесшовный опыт передвижения по городу: от быстрой поездки на электросамокате до заказа авто в одном приложении.
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Почему это важно для городского транспорта
Покупка e-Wings показывает, что украинский рынок мобильности постепенно движется от отдельных сервисов к единым платформам. Ранее пользователь имел одно приложение для такси, другое - для доставки, третье - для самокатов, еще одно - для билетов. Uklon хочет собрать эти сценарии в одной цифровой среде.
Для городов это также важный сигнал. Электросамокаты уже стали частью коротких городских поездок, но их роль до сих пор зависит от правил парковки, инфраструктуры, безопасности движения и сотрудничества операторов с местными властями.
Если Uklon интегрирует самокаты в свою экосистему, этот сегмент может получить более сильного игрока с большими технологическими и операционными возможностями. Но вместе с этим возрастет и ответственность: за безопасное пользование, правильную парковку, доступность транспорта и качество сервиса.
Uklon становится более широкой мобильной платформой
- Uklon основана в Киеве в 2010 году. Сегодня компания описывает себя как продуктовую сервисную IT-компанию и экосистему цифровых сервисов. По состоянию на апрель 2026 года Uklon работает в 27 городах Украины, на территории туристического комплекса Буковель, а также в Узбекистане - в Ташкенте.
- В апреле 2025 года Uklon приобрела компания "Киевстар", входящая в группу VEON. Поэтому нынешняя сделка с e-Wings выглядит не случайным расширением, а частью большей стратегии: создать украинскую мобильную платформу с различными сервисами передвижения в одном приложении.
- Для пользователей это может означать более простую логику: короткая дистанция - самокат, длинная поездка по городу - авто, междугородний маршрут - автобусный билет. Все это Uklon хочет объединить под одним брендом.