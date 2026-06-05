Uklon покупает сервис электросамокатов e-Wings с тремя тысячами транспортных средств по всей Украине

Компания Uklon объявила о подписании соглашения о приобретении 100% корпоративных прав оператора электросамокатов e-Wings. Как сообщили в Uklon, сумма сделки составляет 97,6 млн грн, а ее закрытие запланировано на третий квартал 2026 года.

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Uklon выходит в микромобильность

Для Uklon это не просто покупка еще одного сервиса. Компания последовательно строит экосистему городской мобильности. Сначала это был райдхейлинг, потом появились доставка Uklon Delivery, рекламная платформа Uklon Ads и сервис покупки автобусных билетов Uklon Travel.

Теперь к этой системе добавляется еще и аренда электросамокатов. Логика очевидна: не каждую поездку по городу удобно закрывать автомобилем. Иногда нужно проехать несколько кварталов, добраться от метро до офиса или быстро переместиться в центре, где автомобилем ехать дольше, чем самокатом.

Именно поэтому микромобильность хорошо вписывается в стратегию Uklon. Компания хочет собрать различные способы передвижения в одном приложении - от короткой поездки на электросамокате до вызова авто или покупки автобусного билета.

Что говорят в Uklon

СЕО Uklon Сергей Гришков называет микромобильность логическим расширением платформы и перспективным направлением современной городской логистики.

Компания стремится собрать необходимые сервисы для движения в одном приложении, чтобы пользователи могли закрывать различные потребности - от короткой поездки по городу до путешествий между странами.

Это хорошо объясняет, почему Uklon покупает именно готового оператора, а не запускает самокаты с нуля. e-Wings уже имеет парк, города присутствия, команду, операционный опыт и собственную пользовательскую базу.

Что такое e-Wings

e-Wings - львовский оператор электросамокатов. Сервис работает в 11 городах Украины: Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Кременчуге, Сумах, Горишних Плавнях, Дрогобыче, Золочеве, Тернополе, Ирпене и Чернигове.

Общий парк подключенных электросамокатов - около 3000 единиц. Сейчас аренда доступна через отдельное приложение e-Wings.

После закрытия сделки и переходного периода Uklon планирует интегрировать сервис аренды электросамокатов в свое приложение.

Команда e-Wings перейдет в Uklon

После завершения сделки ключевая команда e-Wings должна перейти в Uklon. Она будет работать под руководством Вадима Ищенко, Chief Operating Officer Uklon.

Двое совладельцев e-Wings - Роман Мотрук и Олег Белый, которые отвечали за операционную деятельность бизнеса, - также останутся в проекте. Они продолжат развивать сервис уже как часть команды Uklon.

Основатели e-Wings отмечают, что соглашение открывает для команды новый этап развития. Их цель - вместе с Uklon создать бесшовный опыт передвижения по городу: от быстрой поездки на электросамокате до заказа авто в одном приложении.

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Почему это важно для городского транспорта

Покупка e-Wings показывает, что украинский рынок мобильности постепенно движется от отдельных сервисов к единым платформам. Ранее пользователь имел одно приложение для такси, другое - для доставки, третье - для самокатов, еще одно - для билетов. Uklon хочет собрать эти сценарии в одной цифровой среде.

Для городов это также важный сигнал. Электросамокаты уже стали частью коротких городских поездок, но их роль до сих пор зависит от правил парковки, инфраструктуры, безопасности движения и сотрудничества операторов с местными властями.

Если Uklon интегрирует самокаты в свою экосистему, этот сегмент может получить более сильного игрока с большими технологическими и операционными возможностями. Но вместе с этим возрастет и ответственность: за безопасное пользование, правильную парковку, доступность транспорта и качество сервиса.

Uklon становится более широкой мобильной платформой