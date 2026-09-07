Украина кормит мир, но не пашет на чемпионате мира: почему наших механизаторов нет среди лучших

В эти выходные в Хорватии завершился двухдневный Чемпионат мира по вспашке – с тракторами, плугами, миллиметровыми измерениями и строгими правилами. Украинской сборной там не было. И причина оказалась совсем не в войне.

В непростой ситуации с этим турниром, его условиями и критериями разбиралась редакция Авто24. Если честно, то после изучения темы и исследования стало обидно за отсутствие наших механизаторов на том всемирном форуме лучших из лучших.

Кто же лучше всего пашет в мире

В этом году участники соревновались в двух категориях – с обычными и обратимыми плугами. Традиционно им нужно было продемонстрировать мастерство на стерне и на луговом участке.

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В категории обычных плугов победил Мэтей Синич из Словении. Вторым стал австриец Бернхард Кефербек, третьим – Найджел Викерс из Англии.

Чемпионат мира по вспашке считается самым престижным конкурсом мастерства в первую очередь механизаторов, а уже потом производителей тракторов и плугов. Фото: World Ploughing Organisation

Среди мастеров обратимой вспашки (с двухсторонним плугом) лучшим стал Матье Кормореш из Франции. Серебро извлек Джон Вилан из Ирландии, бронзу – американец Кевин Альбрехт.

Но главное на этом чемпионате – не скорость. Здесь трактор может ехать медленно, но ошибка механизатора останется в земле и сразу попадет в протокол судей.

Идеальная борозда – почти ювелирная работа

На Чемпионате мира по вспашке, который проводит World Ploughing Organisation, результат определяют по системе баллов. Судьи оценивают отдельные элементы работы, выставляя оценки по каждому критерию.

Сначала проверяют начальную борозду. Она должна быть максимально прямой, а пласты – полностью подрезанной, без остатков травы или стерни.

Затем наступает черед так называемой "короны" – места, где сходятся первые ломти (пласты). Они должны плотно сомкнуться: ни одной щели, наложения или провала между ними.

Аграрные арбитры "красную карточку" никому не показывают, но борозды, глубину, чистоту пахоты изучают придирчиво. Фото: World Ploughing Organisation

Дальше судьи смотрят на основную работу. Скибы должны быть одинаковыми по форме, ширине и высоте, а растительные остатки– полностью скрыты под землей.

Отдельно оценивают финишную борозду. Здесь тоже нельзя схитрить: в завершении допускается только от одного колеса трактора. Лишний проезд по уже вспаханному полю стоит участнику баллов.

Не менее важны и края участка – места заезда и выезда плуга. Начало и завершение вспашки должны быть аккуратными и ровными.

И есть правило, особенно хорошо показывающее уровень этого соревнования: руками исправлять результат нельзя. Не разрешается подтаптывать землю, поправлять ломтики или использовать для этого инструменты. За такие уловки можно получить штраф до 20 баллов или даже дисквалификацию.

Иными словами, победу здесь определяют не лопата и тяпка, а трактор, плуг и мастерство человека за рулем.

Почему Украины нет среди участников

Именно здесь возникает главная загадка. Украина – одно из крупнейших аграрных государств мира, но на Чемпионате мира по вспашке ее представителей нет. Причина, которую редакции Авто24 сообщили в дирекции соревнований, формальна, но принципиальна: Украина не является членом Всемирной организации пахоты (WPO).

А просто заявить механизатора на чемпионат нельзя. Чтобы страна могла делегировать своих представителей, в ней должна действовать официальная национальная организация, входящая в WPO. Она, в свою очередь, должна регулярно проводить национальный чемпионат по установленным правилам и определять лучших, которые и получают право представлять страну на мировом уровне.

В Украине такой системы отбора пока нет. То есть проблема не в том, что нам не хватает трактористов, техники или даже опыта вспашки. У нас просто нет национального механизма, который бы позволил попасть на этот старт.

Украинцы уже пробовали – и не без успеха

При этом украинская молодежь на международных соревнованиях с пахоты уже выступает. Студенты аграрных учебных заведений принимают участие в Международном молодежном конкурсе по вспашке в эстонском Олустверде. Там действуют правила, близкие к тем, по которым соревнуются взрослые участники мирового чемпионата.

В сентябре 2024 года студенты Колковского ЦПО заняли 5 место среди представителей 18 европейских стран. Украинская молодежная команда принимала участие в конкурсе и в 2025 году.

То есть, опыт международных стартов у наших механизаторов уже есть. Не хватает другого – системной национальной конкуренции, которая могла бы отбирать лучшие для взрослого чемпионата мира.

У нас есть чем удивить мир

Чемпионат мира по вспашке, конечно, нельзя сравнивать с "Дакаром", где десятилетиями формировался глобальный спортивный рейтинг. Но для аграрного мира это действительно престижная международная арена, на которой соревнуются мастера по работе с землей.

И украинцам там точно было что показать. Украина остается мировым лидером по экспорту подсолнечного масла, обеспечивая более 30% мирового рынка этой продукции. В Европе мы также являемся лидером по производству подсолнечника: в 2025 году в Украине собрали около 9 млн тонн семян – больше, чем все страны ЕС вместе.

Украина также занимает первое место в Европе по выращиванию кукурузы и входит в число крупнейших мировых экспортеров. Несмотря на войну и сокращение посевных площадей, страна остается среди ведущих производителей и экспортеров пшеницы.

Поэтому появление украинской сборной на мировой вспашке было не просто участием еще одной страны. Это была бы возможность показать, кто стоит за миллионами тонн зерна и масла, которые ежегодно выходят с украинских полей на мировой рынок.

"Пусть мир возделывает почву"

Есть у этой истории и особо символический момент. Лозунг Всемирной организации вспашки звучит на латыни Pax Arva Collat– "Пусть мир возделывает почву".

В 2022 году этот лозунг получил очень конкретное продолжение. 67-й Чемпионат мира должен был состояться в России – в Санкт-Петербурге. После начала полномасштабного вторжения России в Украину WPO экстренно отменило проведение турнира в РФ и осудило российскую агрессию.

Всемирная организация пахоты фактически не позволила использовать мирное аграрное соревнование для легитимизации страны-агрессора.

Следующие Чемпионаты мира уже расписаны на годы вперед. Кто будет принимать WPO :

в 2027 году – Кения;

в 2028-м – Нидерланды;

в 2029-м – Новая Зеландия;

в 2030-м – Франция;

в 2031-м – Австрия;

в 2032-м – Канада и Дания;

в 2033-м – Ирландия,

в 2034-м– Косово;

в 2035-м– Уэльс.

И где-то между этими странами вполне могла бы появиться Украина.

Ведь странно выглядит ситуация, когда страна, чьи аграрии ежедневно работают на полях во время войны, обеспечивая продовольствием мир, не имеет возможности выйти на старт чемпионата, где главным соперником не другое государство, а соседняя борозда.

Возможно, Украине давно пора не просто выращивать хлеб для мира, но и показать миру, как именно его выращивают.