Американские HMMWV получат украинские бронированные двери

Упомянутые автомобили массово используются Силами обороны Украины. Сейчас представлена первая версия конструкции, однако разработчики уже работают над следующим поколением с усиленной защитой.

О новой разработке отечественного предприятия говорится в сообщении производителя на его ФБ-странице.

Защита от пуль и осколков

Новые двери получили уровень защиты PZSA-4, а бронированные окна соответствуют классу SK-4. Это означает защиту от пуль калибров 5,45×39 мм и 7,62×54 мм, включая бронебойные боеприпасы, на дистанции около 10 метров.

Для украинского фронта это особенно важно, ведь большинство HMMWV, переданных партнерами, поступали в небоевых или частично бронированных версиях. Из-за активного использования таких машин вблизи линии фронта вопрос дополнительной защиты экипажа стал критическим.

Локализация запчастей набирает обороты

По состоянию на начало 2025 года в Силах обороны эксплуатируется около 5000 автомобилей HMMWV различных модификаций.

Humvee стали универсальной платформой для фронта – их применяют для перевозки личного состава, эвакуации раненых, логистики, а также как носители вооружения, включая системы ПВО и реактивные установки.

Боковые проекции напротив сидений Humvee считаются очень уязвимыми, вот поэтому двери получили бронезащиту. Фото: Iron Nuts

Параллельно в Украине фактически сформировалась система ремонта и локализации комплектующих для американской техники. Высокие позиции в рейтинге здесь занимает Iron Nuts, где налажена перелицовка HMMWV (см. видео внизу) и машин других брендов.

По словам военных логистов, украинские мастерские уже освоили производство резиновых элементов, пластиковых деталей, бронестекла, металлических дверей, крыш, шин Run-Flat, радиаторов и даже ремонт двигателей и автоматических коробок передач.

Это позволяет значительно сократить зависимость от поставок деталей из-за рубежа и быстрее возвращать технику в строй.



Даже "доноры" возвращаются в строй

Интересно, что часть HMMWV поступала в Украину в так называемой четвертой категории технического состояния – фактически как доноры запчастей. Однако украинские механики часто восстанавливали даже такие машины и возвращали их в эксплуатацию.

Появление собственных бронированных дверей стало еще одним шагом к глубокой адаптации американских Humvee под реалии современной войны в Украине.