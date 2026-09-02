ЗСУ получат рекордную партию пикапов: среди них Chery, KGM и Kia

Агентство оборонных закупок ДОТ завершило открытый тендер в Prozorro на 5000 новых полноприводных пикапов для Сил обороны. Это самая большая централизованная закупка такого типа автомобилей за всю историю Украины.

О подготовке к такой закупке редакция Авто24 сообщала еще в мае. И вот этот момент настал. Как говорится в релизе Минобороны, главный результат тендера – свыше 2 млрд грн экономии бюджетных средств. Сэкономленные деньги планируют направить на другие нужды армии.

5000 пикапов от шести поставщиков

Закупку разделили на несколько лотов, поэтому поставки будут выполнять шесть разных компаний. Такой подход должен снизить риск задержек: от одного поставщика будет зависеть только часть заказа.

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Речь идет о новых автомобилях с дизельными двигателями, полным приводом и гарантией производителя. Первые машины уже поступили в подразделения, а всю партию планируют поставить до конца года.

Какие пикапы получат военные

В самом релизе ДОТ марки не названы, однако по обнародованным фото и видео можно идентифицировать по меньшей мере три модели – из Китая и Кореи

Chery Himla – рамный полноприводный пикап с 2,3-литровым турбодизелем мощностью 158 л. и моментом 420 Нм. Для Украины доступны механическая и автоматическая коробки.

KGM Musso Grand – большой рамный пикап с 2,2-литровым дизелем на 181 л. и 400 Нм. Модель отличается длинной грузовой платформой и полным приводом.

Kia Tasman – новый рамный пикап с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 207 л. и моментом 440 Нм. Полный привод и грузоподъемность до 1151 кг делают его пригодным для перевозки людей, снаряжения и грузов.

Почему это важно

Эта закупка показывает, что государство постепенно переходит от точечных закупок к масштабному централизованному обеспечению войск автомобилями.

Конкуренция между поставщиками позволила получить значительную экономию, а диверсификация поставок– снизить зависимость от одного производителя.