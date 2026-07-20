Украинцы массово переходят на гибридные автомобили: что покупали во втором квартале 2026 года

По данным Института исследований авторынка, в апреле-июне 2026 года в Украине было зарегистрировано почти 17 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это один из лучших результатов за всю историю сегмента и еще одно подтверждение того, что украинский покупатель все чаще руководствуется прагматическими соображениями.

Toyota продолжает диктовать правила игры

На рынке новых гибридов почти бесспорным лидером остается Toyota. Целых четыре модели японского бренда вошли в первую десятку.

Самым популярным новым гибридом квартала стал Toyota RAV4 с результатом 635 регистраций. Второе место заняла Toyota Yaris Cross (343 автомобиля), а третье – Nissan Qashqai (314).

В первую пятерку также вошли Nissan X-Trail (284) и Audi Q8 (191), что подтверждает растущий спрос не только на массовые модели, но и на дорогие гибридные кроссоверы.

Интересным сигналом стало и попадание в топ-10 китайской модели BYD Song L (181 автомобиль). Еще несколько лет назад китайские бренды практически отсутствовали в этом сегменте украинского рынка.

Вторичный рынок растет еще быстрее

Наибольший спрос традиционно приходится на автомобили с пробегом.

Здесь бесспорным фаворитом также стала Toyota RAV4 – 782 регистрации. Далее расположились Toyota Camry (594) и Ford Fusion (542), популярность которого во многом обеспечивается импортом со страховых аукционов США.

В десятку самых популярных также вошли Toyota Prius, Ford Escape/Kuga, BMW X5, Kia Niro, Chevrolet Volt, Mitsubishi Outlander и Ford C-Max.

Фактически все эти автомобили давно имеют репутацию моделей с небольшим расходом топлива, доступным обслуживанием и высокой ликвидностью на вторичном рынке.

Высокие цены на топливо изменили поведение покупателей

Спрос на гибриды стал логичной реакцией на экономические реалии второго квартала.

Большую часть весны и начала лета украинские АЗС работали с рекордно высокими ценами на бензин и дизельное топливо. Хотя мировые цены на нефть начали снижаться, украинские водители ощутили это лишь в конце июня.

В таких условиях автомобили, способные расходовать 4–––6 литров топлива на 100 километров без необходимости подзарядки, стали одним из самых рациональных вариантов покупки.

Почему украинцы все чаще выбирают именно гибриды

Если еще несколько лет назад выбор часто стоял между бензином и дизелем, то сегодня все больше покупателей сравнивают электромобили и гибриды.

Именно здесь у последних есть несколько существенных преимуществ.

Во-первых, классический гибрид не требует зарядной инфраструктуры. Для большинства украинцев, живущих в многоэтажных домах, это остается одним из главных аргументов.

Во-вторых, гибрид не зависит от стабильности электроснабжения. Даже при отсутствии возможности зарядки автомобиль продолжает работать в привычном режиме.

В-третьих, такие автомобили практически не имеют ограничений по запасу хода. Это особенно важно для междугородних поездок, где время в пути и скорость заправки остаются решающими факторами.

Электромобили не проиграли – но конкуренция усилилась

Стремительный рост популярности гибридов не означает потери интереса к электромобилям. Скорее, рынок переходит в новую фазу развития.

После отмены отдельных налоговых льгот и на фоне подорожания быстрой зарядки часть потенциальных покупателей BEV начала рассматривать гибриды как компромиссное решение. Они обеспечивают почти такую же экономию топлива в городском цикле, но не требуют изменения привычек использования автомобиля.

Именно поэтому гибриды сегодня стали одним из самых сбалансированных сегментов украинского рынка. Они сочетают в себе небольшой расход топлива, высокую автономность, отсутствие зависимости от зарядной инфраструктуры и хорошую ликвидность на вторичном рынке. Учитывая нынешние экономические условия, именно такая комбинация все чаще определяет выбор украинских автомобилистов.