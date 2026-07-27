Украинцы массово страхуют авто от ракет и дронов: сколько стоит военное КАСКО

Статистика первой половины 2026 г. показывает, что страхование автомобиля от обстрела постепенно превращается из редкой дополнительной услуги в отдельный массовый продукт. О резком росте спроса на так называемое военное КАСКО сообщило издание Delo.ua, которое опросило компании «ИНГО», ARX и «Арсенал Страхование».

Спрос вырос в несколько раз

Компания «ИНГО» за январь-июнь 2026 года получила 71,8 млн грн страховых платежей по программам защиты автомобилей от военных рисков. Это в 3,6 раза больше, чем за соответствующий период 2025 года, когда объем премий составил 19,7 млн. грн.

Количество застрахованных от обстрелов машин в компании увеличилось в 2,6 раза и достигло 7300 автомобилей.

Рост фиксирует и "Арсенал Страхование". За первые пять месяцев 2026 года продажи военного КАСКО у компании увеличились на 76%, а количество автомобилей с такой защитой приблизилось к 10 тысячам. По наблюдениям страховщика, среди разных видов частного имущества украинцы чаще всего страхуют от войны автомобили.

Выплаты растут быстрее продаж полисов

Страховщики получают больше платежей, но в то же время гораздо чаще компенсируют повреждения.

«ИНГО» за шесть месяцев 2026 выплатила владельцам автомобилей 20,7 млн грн. За аналогичный период прошлого года выплаты составили всего 1,6 млн. грн. Таким образом, их объем вырос почти в 13 раз.

ARX за первые пять месяцев года выплатила 21 млн грн более чем за сотню поврежденных автомобилей. «Арсенал Страхование» с начала полномасштабного вторжения урегулировало более 200 таких случаев на общую сумму более 46 млн грн.

Рост выплат объясняется не только большим количеством атак. Значительно подорожали кузовные детали, стекла, оптика, электроника и ремонтные работы. Даже относительно небольшое повреждение современного автомобиля обломками может стоить сотни тысяч гривен.

За уничтоженный BMW X7 выплатили 2 млн. грн.

Самый заметный пример касается BMW X7, полностью уничтоженного в результате российской атаки в Днепре.

По данным участников опроса Delo.ua, владелец автомобиля получил 2 млн. грн. Это самая большая выплата среди приведенных страховщиками случаев.

Поврежден BMW X7. Иллюстративный фото Vlad Draguescu / Adevarul

Однако даже полное уничтожение машины не всегда означает выплату ее рыночной стоимости. Результат зависит от страховой суммы, установленного лимита, франшизы и того, не уменьшалась ли ответственность компании после предварительных выплат.

Поэтому владельцу дорогого автомобиля важно проверять не только тариф, но и максимальную сумму компенсации. Полис с лимитом 1– 2 млн грн не вернет полную стоимость машины, которая стоит гораздо дороже.

Почему водители начали чаще страховать машины

Изменение отношения к страхованию совпало с резким ростом интенсивности воздушных атак.

По официальным данным Министерства обороны, в мае 2026 года Россия применила против Украины 8351 средство воздушного нападения. В апреле их было около 6700. Украинская ПВО в мае перехватила 7588 дронов и ракет.

Даже высокая эффективность противовоздушной обороны не устраняет риск для автомобилей. Повреждения могут нанести боевая часть, обломки дрона или ракеты, элементы средств ПВО, взрывная волна, пожар или обрушение конструкций здания.

Больше всего обращений ожидаемо возникает в крупных городах, где автомобили плотно припаркованы у многоэтажек, офисов и торговых центров. Один удар может повредить десятки машин.

Уничтожены после обстрела автомобили. Фото Авто24

Сколько стоит военное КАСКО

Средняя стоимость отдельной защиты от военных рисков составляет примерно от 0,8 до 2% цены автомобиля в год. Конкретный тариф зависит от страховой суммы, возраста машины, срока договора, франшизы и наличия обычного КАСКО.

Для автомобиля стоимостью 1 млн. грн. годовой полис может стоить примерно от 8 000 до 20 000 грн. Владельцу машины за 2 млн грн стоит ориентироваться на 16 000– 40 000 грн. в год.

Полисы можно оформлять не только на год. Отдельные страховщики предлагают защиту на три или шесть месяцев. Такой формат может быть интересен для владельцев, желающих застраховать автомобиль на период пребывания в большом городе или сезон интенсивных поездок.

Что предлагает «ИНГО»

При оформлении обычного КАСКО дополнительный военный риск в «ИНГО» стоит от 1,08% стоимости машины в год. Для отдельного полиса тариф стартует от 1,5%.

Компания принимает легковые автомобили в возрасте до 12 лет и стоимостью до 6 млн. грн. Максимальная выплата по отдельным условиям может быть ограничена 3 млн. грн.

Покрытие не действует на временно оккупированных территориях и зонах активных боевых действий. В отдельных вариантах договора могут применяться дополнительные географические ограничения, поэтому территорию действия следует проверять непосредственно в полисе.

Как работает «Патронус»

Программа «Арсенал Страхование» называется «Патронус». Годовой тариф составляет 1,99% страховой суммы. Компания также предлагает более короткие сроки защиты.

Полис покрывает повреждение или уничтожение транспортного средства из-за прямого или косвенного влияния ракет, беспилотников, боеприпасов, средств ПВО и их обломков. Он не действует на оккупированных территориях и в районах активных боевых действий.

Франшиза может составлять 5% при ремонте на определенном условиями договора СТО и 10% в случае полного уничтожения автомобиля. Машину можно застраховать на полную рыночную стоимость, а страховая сумма после выплаты возобновляется в соответствии с условиями программы.

Что покрывает «Железный купол»

ARX предлагает отдельное КАСКО «Железный купол». Его можно приобрести на три, шесть или двенадцать месяцев даже не имея основного договора КАСКО в этой компании. Цена стартует от 0,8% от стоимости автомобиля.

Актуальные условия ARX предусматривают страхование автомобилей в возрасте до 15 лет. Безусловная франшиза по отдельному полису составляет 10% страховой суммы. Если на момент происшествия в ARX также действует определенный условия продукт обычного КАСКО, франшиза по военному риску может не применяться.

Программа покрывает не только прямое попадание. Страховым случаем может быть ситуация, когда ракета или дрон повредили соседнее здание, а его обломки упали на автомобиль.

Военное КАСКО не заменяет обычное

Отдельный полис от военных рисков обычно защищает только от определенных договором последствий боевых действий.

Если автомобиль попадет в обычное ДТП, его угонят или повредят дерево во время непогоды, отдельное военное КАСКО может не сработать. К примеру, «Патронус» позиционируется именно как продукт, покрывающий исключительно военные риски.

Полноценное КАСКО с добавленным военным покрытием обойдется дороже, но будет защищать машину от более широкого перечня событий. Отдельный более дешевый полис подойдет владельцу, который готов самостоятельно нести риски обычных ДТП, но хочет получить компенсацию в случае обстрела.

На что смотреть в договоре

Низкий процент тарифа не должен являться главным критерием. Гораздо важнее понять, каким образом будет рассчитываться выплата.

В договоре следует проверить максимальную страховую сумму, размер франшизы и территорию действия. Следует выяснить, распространяется ли защита на взрывную волну, пожар, падение строительных конструкций и обломки средств ПВО.

Отдельное внимание требует понятия полного уничтожения. Страховщик может признать автомобиль конструктивно погибшим, если стоимость ремонта превышает установленную договором долю его цены. После этого из компенсации могут вычесть франшизу и стоимость пригодных остатков.

Также важно уточнить, уменьшается ли страховая сумма после первой выплаты. В противном случае после ремонта одного повреждения следующий случай может покрываться уже на меньшую сумму.

Стоит ли покупать такой полис

Для владельца недорогого подержанного автомобиля полис может быть экономически сомнительным, особенно если франшиза составляет значительную часть стоимости машины.

Зато для нового, кредитного или премиального автомобиля защита от обстрелов выглядит гораздо логичнее. Даже повреждение панорамной крыши, матричной фары, камер, радаров и кузовных деталей может стоить больше нескольких лет страховых платежей.

Особенно актуально военное КАСКО для водителей, которые постоянно оставляют машины под открытым небом в больших городах. Гараж или подземный паркинг уменьшает риск, но не устраняет его полностью.

Рост выплат показывает, что этот страховой продукт уже не чисто маркетинговое предложение. Однако реальная защита определяется не названием программы, а несколькими страницами условий договора, где записаны лимиты, франшизы и исключения.