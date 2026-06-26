Украинцы начали массово покупать сверхмощные автомобили свыше 400 лошадиных сил: где на них ездить

По данным Института исследований авторынка, структура мощности украинского автопарка быстро меняется. Электромобили и новые китайские модели сделали высокую динамику доступной: сотни лошадиных сил теперь доступны не только владельцам Ferrari или Porsche, но и покупателям обычных кроссоверов для повседневных поездок.

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Старый автопарк живет в мире 100–––150 конских сил

Чтобы понять масштаб изменений, нужно взглянуть на основу украинского авторынка — автомобили возрастом от шести лет и старше. За последние пять месяцев таких машин насчитывалось почти 230 тысяч. Это абсолютное большинство рынка.

В этом сегменте до сих пор царит классическая логика двигателя внутреннего сгорания. Мощность здесь напрямую связана с объемом двигателя, расходом топлива, акцизами, стоимостью ремонта и страхом перед дорогостоящим обслуживанием.

Более 80% автомобилей этой возрастной группы имеют мощность до 150 кВт, то есть до 204 л.с. Это привычный украинский автомобильный мир: дизельные Renault Megane, Volkswagen Caddy, Skoda Octavia, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Volkswagen Passat и другие массовые модели.

Самая популярная отметка — около 80 кВт, или 109 л.с. Таких автомобилей зарегистрировано более 34 тысяч. Это настоящая народная зона, где каждая лошадиная сила должна оправдываться расходом топлива, ресурсом и стоимостью обслуживания.

Далее идут автомобили мощностью около 70 кВт, или 95 л.с. Это нижний порог утилитарности: машина не для эмоций, а для простого передвижения.

Стабильными остаются также диапазоны 100, 110 и 130 кВт — примерно от 136 до 177 л.с. Это классический средний класс с двухлитровыми дизелями, турбированными бензиновыми двигателями и популярными кроссоверами.

Для старого автопарка мощность свыше 300 кВт, то есть свыше 408 л.с., остается почти экзотикой. Таких машин всего около 1,3% в общем парке. Раньше это был мир дорогого бензина, больших двигателей, премиального сервиса и очень ограниченного круга владельцев.

Новые автомобили нарушили старую логику

В сегменте автомобилей возрастом до пяти лет ситуация совсем иная. Именно здесь виден настоящий технологический прорыв.

За исследуемый период таких автомобилей было 76,6 тысячи. И среди них доля машин мощностью свыше 300 кВт уже составляет 11,38%. Другими словами, каждый девятый новый автомобиль в Украине имеет мощность свыше 408 л.с.

Ещё несколько лет назад такие цифры ассоциировались с дорогими спорткарами, крупными моделями AMG, BMW M, Porsche или американскими V8. Теперь это может быть обычная Tesla Model Y, на которой ездят на работу, в супермаркет или забирают детей из школы.

Причина проста: электромобили изменили экономику мощности. В классическом ДВС каждая дополнительная “конская сила” требовала более крупного двигателя, более сложной техники, большего расхода топлива и более дорогого обслуживания. В электромобиле мощность добавляется проще: батарея, электродвигатели, инверторы — и семейный кроссовер обретает динамику, которая ещё недавно казалась фантастикой.

400 к.с. стали обыденностью

На графике новых автомобилей хорошо видна новая реальность. Возле отметки 310 кВт, то есть примерно 421 л.с., возникает большой пик — около двух тысяч машин. Это преимущественно двухмоторные электромобили, прежде всего Tesla.

Еще более интересные цифры видны в верхней части диапазона. За пять месяцев на украинский рынок поступило 420 автомобилей мощностью около 580 кВт, то есть почти 790 л.с. Еще 274 машины имеют мощность свыше 600 кВт.

Раньше автомобиль мощностью под 800 л.с. был событием даже для большого города. Его фотографировали, обсуждали и знали владельца. Теперь такие машины постепенно становятся элементом обычного городского трафика.

Это не означает, что все их владельцы гоняют по улицам. Наоборот, главное изменение заключается именно в том, что сверхмощность перестала быть синонимом агрессивного спорткара. Она стала побочным эффектом современной электрической архитектуры.

Tesla изменила представление о скорости

Топ-модели мощностью свыше 300 кВт хорошо показывают, кто именно сломал старую иерархию.

Лидером является Tesla Model Y. Это семейный кроссовер, который по формату ближе к практичному повседневному авто, чем к спорткару. Но по динамике он легко входит в число машин, которые еще недавно считались эталоном скорости.

Далее следует Tesla Model 3 — фактически самый массовый билет в мир 400+ лошадиных сил. Она сделала высокую динамику доступной не для миллионеров, а для гораздо более широкой аудитории.

Tesla Model S остается флагманом и символом электрической скорости. Tesla Model X переносит эту логику в большой семейный кроссовер.

К электрической волне активно присоединяются китайские модели. BYD Leopard 3, Zeekr 001 и Zeekr 7X показывают, что Китай уже конкурирует не только ценой, но и технологиями, динамикой и оснащением.

На этом фоне классический бензиновый премиум выглядит уже не таким бесспорным. Mercedes-Benz S-Class и Porsche Cayenne пока остаются в топе, но они больше не диктуют правила игры. Их вытесняют электромобили, которые дают больше мощности при меньших эксплуатационных расходах.

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Суперкар стал семейным транспортом

Самое интересное в этом процессе — не самая мощность, а её обыденность.

Раньше 500–600 л.с. означали низкий кузов, жесткую подвеску, две двери, безумный звук выхлопа и очень дорогую страховку. Теперь это может быть тихий электрический кроссовер с детским креслом на заднем сиденье.

Автомобиль, который разгоняется до 100 км/ч за несколько секунд, больше не обязательно покупают для трека или демонстрации статуса. Его могут выбрать из-за просторного салона, большого багажника, полного привода, низкой стоимости зарядки и современной электроники.

Именно это и является главным переломом. Мощность перестала быть отдельной роскошью. Она стала неотъемлемой характеристикой новой технологической платформы.

Дорожная политика осталась в прошлом

На этом фоне украинская дорожная политика выглядит всё более архаичной. Автомобильный парк меняется быстрее, чем государство успевает обновлять логику управления дорожным движением.

Власти вновь говорят о повышение штрафов за превышение скорости и более жесткую градацию наказаний. Формально это преподносится как борьба за безопасность. Но проблема в том, что сами штрафы не создают современной инфраструктуры.

Когда на дорогах появляется всё больше автомобилей мощностью свыше 400 л.с., ответ не может сводиться лишь к знакам “40” и камерам. Более мощные автомобили нуждаются не во вседозволенности, а в понятных, логичных и безопасных условиях движения.

Речь идет о качественных магистралях, физическом разделении встречных потоков, современных развязках, объездных дорогах вокруг населенных пунктов, безопасных переходах, прогнозируемых скоростных режимах и дорогах, на которых ограничения соответствуют реальной геометрии и рискам.

Мощность — это не только скорость

Важно не путать мощность с опасностью. Сверхмощный автомобиль может быть опасен в руках безответственного водителя. Но сама по себе высокая мощность в современном автомобиле не является злом.

Мгновенный крутящий момент электродвигателя позволяет быстро и безопасно завершить обгон. Низкий центр тяжести благодаря батарее улучшает устойчивость. Системы стабилизации, автоматического торможения, удержания в полосе движения, радары и камеры снижают риск человеческой ошибки.

Современный автомобиль стал не только быстрее, но и умнее. Он лучше тормозит, лучше держится дороги и чаще может предупредить водителя об опасности.

Но эти преимущества работают полноценно только там, где инфраструктура не противоречит здравому смыслу. Если современный электромобиль с десятком ассистентов едет по дороге с плохой разметкой, внезапными ограничениями, нелогичными знаками и опасными перекрестками, технологии не компенсируют системные проблемы.

Страна купила Airbus, но тянет его трактором

Нынешняя ситуация напоминает странный эксперимент. Украинцы массово покупают автомобили нового технологического поколения, но дорожная система все еще пытается управлять ими инструментами эпохи “Жигулей” и “Волг”.

Это похоже на то, будто страна купила современный Airbus, но вместо взлётной полосы решила тянуть его трактором по траве. Формально скорость небольшая, следовательно “безопасно”. Но сам подход абсурден.

То же самое и с дорогами. Невозможно бесконечно сдерживать технологическое развитие знаками и штрафами. Нужно создавать среду, в которой современный транспорт может двигаться быстро там, где это безопасно, и медленно там, где действительно есть риски.

Безопасность — это не только наказание. Это инженерия, планирование, логика движения, освещение, разметка, отбойники, разделение потоков и качественная организация пространства.

Что это значит для Украины