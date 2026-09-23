Украинцы пересаживаются на кроссоверы: ТОП-10 самых популярных авто из-за границы

По данным ассоциации Укравтопром, с января по август доля SUV среди всего импорта авто с пробегом достигла 54%. Это означает, что каждый второй водитель, заказывающий машину из Европы или США, ищет именно кроссовер. Средний возраст такого пополнения автопарка составляет 7,4 года– вполне адекватный показатель, гарантирующий еще приличный ресурс двигателя и кузова.

Бензин до сих пор рулит, но электричество наступает

Выбирая б/у паркетник, украинцы остаются консерваторами. Абсолютное большинство (60%) предпочитает классические бензиновые двигатели. Дизель, несмотря на мифы о его скором конце, держит 18% рынка– для тяжелых кроссоверов это до сих пор оправданный выбор в плане экономии горючего на трассе.

А вот электромобили (11%) уже уверенно обогнали гибриды (9%). Машины с ГБО интересуют всего 2% покупателей, ведь современные турбомоторы часто сложно или слишком дорого переводить на газ.

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Какие модели покупают чаще всего

Безоговорочным лидером остается Volkswagen Tiguan– 6261 пригнанное авто. Это ясный выбор: адекватный прайс на обслуживание, большой выбор запчастей и просторный салон.

Премиум-сегмент тоже не отстает: на втором месте оказался Audi Q5 (5460 единиц). Замыкает тройку лидеров американский бестселлер Nissan Rogue (5402 авто), традиционно привлекающий богатой комплектацией за небольшие деньги.

Дальше десятка самых популярных SUV выглядит так:

Ford Escape (3319 ед.)

Mazda CX5 (2884 ед.)

Nissan Qashqai (2849 ед.)

BMW X3 (2486 ед.)

Tesla Model Y (2471 ед.)

BMW X5 (2282 ед.)

Audi Q7 (2230 ед.)

Что это значит для рынка

Интересно, что импортируемые кроссоверы существенно "омолаживают" наш автопарк. Как мы писали раньше, средний возраст машин, которые перепродаются внутри Украины, составляет около 16 лет.

Вместо этого "свежепригнанные" авто вдвое моложе. Также следует обратить внимание на присутствие Tesla Model Y в общем топе– это подтверждает августовскую статистику, где эта электричка стала самым популярным подержанным автомобилем из США.