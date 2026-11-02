Украинцы пересели с универсалов на кроссоверы: как изменился импорт за пять лет

Такие изменения показали сравнение Института исследований авторынка за одинаковые периоды 2021 и 2026 годов – с 1 января по 30 августа. Если в 2021 году главным источником пополнения рынка был массовый импорт подержанных машин, то теперь украинцы все чаще выбирают автомобили, уже несколько лет находящиеся в стране.

Внутренний рынок почти не сократился, а импорт упал вдвое

В первые восемь месяцев 2021 года в Украине произошло около 585 тысяч внутренних перепродаж подержанных легковушек. В 2026 году за тот же период – уже почти 596 тысяч. То есть, внутренний вторичный рынок не только не уменьшился, а даже немного вырос.

С импортом ситуация обратная. В 2021 году украинцы впервые зарегистрировали более 308 тысяч подержанных автомобилей, привезенных из-за границы. В 2026 году – примерно 159 тысяч. За пять лет этот сегмент сократился почти вдвое.

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Поэтому украинский авторынок стал значительно больше зависеть от уже сложившегося парка. Если в 2021 году внутренние перепродажи давали около 61% основных операций с легковушками, то теперь их доля приблизилась к трем четвертям.

Auto24 уже анализировал внутренний вторичный рынок в августе 2026 года. Тогда лидерами оставались Volkswagen Passat, ZAZ/Daewoo Lanos, Skoda Octavia и Volkswagen Golf, то есть старый массовый парк все еще активно переходит от одного владельца к другому.

Авторынок сильно зависел от законов и налоговых льгот

Сравнивать только 2021 и 2026 годы без контекста было бы неправильно, ведь за это время импорт несколько раз менялся скачками из-за решений государства.

Один из крупных пиков пришелся на 2019 год, когда началось массовое растаможивание автомобилей на иностранной регистрации после изменения формулы акциза.

Следующий резкий скачок произошел в 2022 году во время льготного растаможивания. Только в мае и июне того года впервые зарегистрировали почти 170 тысяч импортируемых легковых автомобилей.

Еще один показательный пример – электромобили в конце 2025 года. Перед возвратом НДС украинцы массово оформляли машины заранее, поэтому в декабре количество первых регистраций BEV резко взлетело, а уже в январе 2026 года обрушилось.

То есть отдельные месячные рекорды не всегда означают подлинный долгосрочный рост или падение спроса.

Passat и Golf уже не доминируют так, как пять лет назад

Самое интересное изменение произошло не только в объемах, но и в модельном составе импорта. В 2021 году украинцы массово везли привычные европейские модели – Volkswagen Passat, Golf и Skoda Octavia. Они и сейчас остаются популярными, но их доля заметно снизилась.

К примеру, доля Volkswagen Passat среди импортируемых подержанных машин сократилась с 5,39% в 2021 году до 2,06% в 2026-м. У Skoda Octavia – с 4,55% до 3,12%.

Golf также не имеет того доминирования, которое было несколько лет назад, хотя все еще остается одной из самых массовых моделей. По итогам первого полугодия 2026 года он даже возглавил рейтинг всего подержанного импорта. Auto24 писал, что за шесть месяцев в Украину ввезли более 5,1 тысяч Volkswagen Golf.

Tiguan вырос почти вчетверо

На место традиционных седанов, хэтчбеков и универсалов все активнее приходят кроссоверы.

Доля Volkswagen Tiguan среди импортируемых подержанных авто выросла с 1,03% в 2021 году до 3,94% в 2026 году. Причем, это не просто эффект меньшего общего рынка. В реальных цифрах Tiguan также вырос: в 2021 году ввезли чуть более трех тысяч таких автомобилей, а в 2026-м – более шести тысяч.

Это хорошо совпадает с текущими рейтингами. Auto24 называл Tiguan самым популярным импортированным подержанным кроссовером 2026 года, где он обогнал Audi Q5 и Nissan Rogue.

Audi Q5 вырос более чем в шесть раз

Еще более сильно изменилась позиция Audi Q5. В 2021 году на него приходилось только 0,52% подержанного импорта, а в 2026 году – уже 3,41%. Количество таких машин возросло примерно с 1,6 тысячи до 5,4 тысячи.

Это показывает еще одну особенность нового украинского рынка: покупатели все чаще выбирают старший премиальный кроссовер вместо более простой легковой модели того же бюджета.

В общем рейтинге SUV Audi Q5 стабильно держится сразу за Tiguan. Auto24 еще весной отмечал Q5 среди самых популярных кроссоверов, которые ввозят в Украину..

Американские модели стали значительно заметнее

Вместе с кроссоверами усилилось и североамериканское направление.

В 2021 году автомобили, изготовленные в США, Канаде или Мексике, формировали чуть более 23% подержанного импорта. В 2026 году их доля превысила 29%.

Это хорошо видно по конкретным моделям. Nissan Rogue, Ford Escape, Tesla Model 3 и Model Y стали заметнее в рейтингах.

Причем импорт из Северной Америки в среднем младше. Медианный возраст таких машин составляет около шести лет, тогда как ввозимые в Украину автомобили европейского производства имеют медианный возраст около 12 лет.

Для покупателя это значит получить младшую машину, но часто с историей страхового аукциона и ремонта после ДТП.

Tesla Model Y за пять лет прошла путь от экзотики до массового импорта

Наиболее яркое изменение рынка видно на примере Tesla. В 2021 году доля Model Y среди подержанного импорта составляла всего около 0,02%. За первые восемь месяцев 2026 года – уже 1,54%.

В абсолютных цифрах это переход от нескольких десятков автомобилей к более чем 2,4 тысячи. Model 3 тоже выросла: с 0,16% до 1,41%.

Auto24 писал, что среди подержанных электромобилей в 2026 году Tesla Model Y стала лидером с результатом более 2,4 тысяч машин, опередив Nissan Leaf и Tesla Model 3.

Электромобили уже нельзя назвать нишевыми

Еще пять лет назад электромобили и гибриды вместе давали всего около 2,6% всех основных регистрационных операций с легковушками. В 2026 году их суммарная доля увеличилась уже до 12,8%.

То есть, примерно каждая восьмая операция на рынке теперь приходится на автомобиль с электрифицированной силовой установкой.

Особенно высокой остается доля BEV в подержанном импорте. Auto24 писал, что в августе 2026 года электромобили занимали уже 17% всех первых регистраций импортируемых подержанных машин.

Внутренний автопарк стал старше

Есть еще одно изменение, которое не так заметно в рейтингах моделей. В 2021 году медианный возраст автомобиля во время внутренней перепродажи составлял около 13 лет. В 2026 году – уже 16 лет.

Это логическое следствие того, что импорт более новых автомобилей сократился, а уже имеющиеся в Украине машины продолжают эксплуатировать дольше. При этом сам импорт не состарился. Напротив, медианный возраст ввозимого автомобиля немного уменьшился – примерно с 10 до 9 лет.

Следовательно, новых машин из-за границы стало гораздо меньше, но все привозимые в среднем немного младше.

Кроссоверы уже окончательно стали главным форматом

Изменение модных моделей на Tiguan, Q5, Rogue и Escape является частью более широкой тенденции.

Auto24 анализировал структуру украинского рынка кроссоверов, и в начале 2026 года SUV уже занимали более половины импорта подержанных машин и более 80% продаж новых легковых автомобилей.

Поэтому падение доли Passat или Golf не означает, что украинцы просто перестали любить Volkswagen. Покупатель все чаще выбирает другой тип кузова той же марки – условно Tiguan вместо Passat.

Почему автомобили из США стали более привлекательными

Одной из причин изменения структуры импорта остается цена закупки.

Американский страховой аукцион часто позволяет приобрести более молодой автомобиль дешевле, чем аналогичную целую машину в Европе. Конечно, к ставке нужно добавить доставку, аукционное собрание, ремонт и растаможку.

Но сама схема затрат достаточно прогнозируема, особенно для компаний, регулярно работающих с Copart и IAAI.

В Европе автомобиль может быть целым и не нуждаться в кузовном ремонте, однако закупочная цена зачастую выше, а экономика ввоза больше зависит от таможенной оценки и конкретного предложения.

Что изменилось для покупателя

Пять лет назад типичный выбор подержанного импорта значительно чаще состоял из Golf, Passat, Octavia, Megane или других европейских легковушек.

Сегодня покупатель в том же бюджете все чаще смотрит на Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape или Tesla.

При этом значительная часть рынка вообще уже не связана с новым импортом. Наибольший выбор формируется среди машин, давно находящихся в Украине и переходящих от одного владельца к другому.

Поэтому при покупке становится все важнее не только страна происхождения, а реальная история конкретного автомобиля: сколько лет он уже ездит по Украине, был ли в ДТП, как его ремонтировали, который у него пробежал и насколько регулярно его обслуживали.

Авторынок стал не просто меньше, а совсем другим

Если смотреть только на общее количество сделок, можно сделать простой вывод: украинский авторынок за пять лет сократился.

Но важнее то, что он перестроился. Импорт б/у машин почти упал вдвое, внутренний рынок остался очень активным, парк стал старше, а структура импорта сместилась от классических европейских легковушек до SUV, автомобилей из Северной Америки и электромобилей.

Именно поэтому автомобиль, который был очевидным выбором в 2021 году, в 2026 уже может выглядеть совсем иначе на фоне конкурентов. Passat и Golf никуда не исчезли, но рядом с ними теперь стоят Tiguan, Q5, Rogue, Escape и Tesla Model Y – модели, пять лет назад занимавшие совсем другое место на украинском рынке.