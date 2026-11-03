Украинцы сделали то, что Tesla обещала годами: собственный Roadster на 1020 сил

Проект подготовили к выставке SEMA в США. Autogeek. За облик отвечал украинский дизайнер Богдан Головатюк, а инженерную часть полностью переработал Александр Чумаченко. За основу взяли Tesla Model S Plaid 2022, однако от серийной машины в финальном образе осталось немного.

История началась в США, а закончили машину украинцы

Проект CyberHooligan изначально начал американский блоггер Давид Андреев, имеющий большую аудиторию в соцсетях. Идея была амбициозной: превратить Tesla в нечто среднее между суперкаром, шоукаром и автомобилем из видеоигры.

Однако работа остановилась, после чего около полугода назад проект вместе с его социальными сетями выкупила украинская команда TSK.

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По словам авторов, в завершение машины понадобилось всего около двух месяцев. При этом команда уже имела опыт со сложными Tesla-проектами, в частности, восстановлением Model S и созданием необычных кастомных кузовов.

Интересно, что сама идея сделать свой "Roadster" на базе Tesla не нова. Auto24 еще в 2024 году писал о CyberRoadster, созданном из разбитой Tesla Model 3 Performance. Тогда энтузиасты практически опередили саму Tesla, которая годами переносила пуск серийного Roadster.

Дизайн рисовали карандашом, а не генерировали через AI

Одна из главных идей CyberHooligan – принципиальный отказ от генеративного дизайна.

Команда пыталась привлекать AI-инструменты для поиска формы кузова, но ни один из предложенных вариантов не устроил авторов. В результате Богдан Головатюк вернулся к классическому подходу и вручную прорисовывал основные линии машины карандашом.

Источником вдохновения стала стилистика Gran Turismo 6. Сам автомобиль действительно выглядит так, будто его только что перенесли с виртуального трека в реальный павильон SEMA.

Переднее крыло и стойка кузова стали одной деталью

Одним из интереснейших элементов кузова стала конструкция передней части, где крыло и стойка A визуально и конструктивно объединены в один элемент.

Это позволило получить очень необычный силуэт без традиционного разделения кузовных панелей.

Отдельно создали трехсоставные колесные диски с глубокой геометрией. На них установили аэродинамические колпаки, отпечатанные на 3D-принтере. Крепятся они центральной гайкой.

Заднюю часть намеренно оставили почти открытой

Сзади CyberHooligan больше напоминает прототип для гонки или концепт-кар, чем переработанную серийную Tesla.

Часть силовых элементов, подвеска, высоковольтная система и система охлаждения оставили открытыми, превратив техническую начинку в часть дизайна.

Такой "скелетон" подход хорошо вписывается в киберпанк-стилистику и в то же время позволяет увидеть, насколько серьезно переделали серийную Model S.

Пневмоподвеску развернули горизонтально

Самые интересные изменения скрыты именно в технической части.

Для CyberHooligan полностью переделали заднюю подвеску. Пневмоамортизаторы расположили горизонтально, что позволило убрать традиционные стаканы над колесами.

Благодаря этому задние колеса удалось оставить практически открытыми, как у гоночных прототипов или болидов с открытой архитектурой подвески.

Также пришлось перенести систему охлаждения из передней части автомобиля назад, изменить крепление агрегатов и переработать силовую структуру задней части кузова.

1020 сил остались от Model S Plaid

При этом сама силовая установка осталась знакомой – три электромотора от Tesla Model S Plaid с суммарной мощностью 1020 л.с.

Серийная Model S Plaid и так является одним из самых быстрых четырехдверных автомобилей в мире. CyberHooligan стал легче и получил другую компоновку, поэтому авторы заявляют разгон до 100 км/ч менее чем за две секунды.

Для сравнения, серийная Tesla Model S Plaid имеет официально заявленный разгон 0-60 миль/час примерно за 1,99 секунды в специальных условиях.

Auto24 недавно писал о Model S Plaid, попавшей в тяжелую аварию на автобане на скорости около 286 км/ч. Этот случай еще раз показал, сколь серьезные скорости способна развивать силовая установка Plaid.

Сзади установили шины шириной 325 мм.

Чтобы реализовать потенциал трех электромоторов, машину обули в широкую заднюю резину.

Позади использованы шины шириной 325 мм на 20-дюймовых колесах. Дополнительно был установлен легкий кастомный спойлер, изготовленный в Калифорнии.

Все это должно помочь стабильности и зацепу, хотя CyberHooligan создавали прежде всего как шоукар, а не сертифицированный автомобиль.

Лазерные дворники, SpaceX и "Назад в будущее"

Автомобиль наполнен мелкими деталями и отсылками к Tesla, Илона Маска и попкультуре.

Впереди установили стилизованные "лазерные дворники" – шутливое напоминание о технологических идеях, которые Tesla в свое время патентовала, но так и не реализовала в серийных автомобилях.

За лобовым стеклом размещены дисплеи с датами, отсылающими к фильму "Назад в будущее".

За сиденьем водителя установили огнемет Boring Company, а рядом – баллон со сжатым газом с логотипом SpaceX. Последний представляет собой прямую аллюзию на новый Tesla Roadster, для которого компания разработала версию с газовыми ускорителями.

И здесь украинцы очень метко пошутили над Tesla Roadster.

Самое интересное, что CyberHooligan появился именно тогда, когда настоящий Tesla Roadster второго поколения наконец-то начал превращаться из многолетнего обещания в реальный автомобиль.

В октябре Tesla показала прототип Roadster с газовыми соплами SpaceX, который во время демонстрации выполнял короткие прыжки и воздушные маневры. Auto24 писал о презентации нового Roadster, который в самой экстремальной версии показал разгон до 100 км/ч примерно за 0,81 секунды.

При этом серийное производство Roadster снова отложено, теперь к 2028 году. Поэтому фраза авторов CyberHooligan о том, что они "сделали Roadster раньше Tesla", звучит не только как шутка.

Auto24 еще в 2025 году отдельно спрашивал, появится ли Tesla Roadster вообще, концепт впервые показали еще в 2017 году, а старт производства неоднократно переносили.

В салоне оставили часть серийной Tesla

Интерьер не стали полностью перестраиваться, потому в нем можно узнать серийный Model S Plaid.

Оставили штатные сиденья, но добавили пятиточечные ремни безопасности. Также использован фирменный руль-штурвал, алькантару и карбоновые элементы.

В результате салон выглядит менее радикально, чем внешность, зато сохраняет узнаваемую архитектуру Plaid.

Продавать CyberHooligan не собираются

Несмотря на эффектный вид и технические характеристики, CyberHooligan не создавали как коммерческий автомобиль.

После SEMA машина должна уехать в своеобразное турне: ее планируют показывать в шоурумах и на международных автомобильных выставках.

То есть, это скорее демонстрация возможностей украинской команды, чем попытка создать серийного конкурента Tesla Roadster.

Но "украинский Roadster" уже существует

По сути, CyberHooligan объединил сразу несколько вещей, которые Tesla обещала для Roadster второго поколения: трехмоторную силовую установку, разгон менее чем за две секунды, необычную аэродинамику и отсылки к SpaceX.

При этом украинцы пошли своим путем и не пытались копировать будущий Roadster. Они оставили силовую установку Plaid, полностью сменили кузов и подвеску и сделали из автомобиля скорее киберпанк-концепт, чем классический суперкар.

Ирония заключается в том, что Tesla годами рассказывала о Roadster как о будущем электрических суперкаров, а украинская команда просто взяла серийный Plaid, два месяца работы и довела свой проект до выставки SEMA.