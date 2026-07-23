Украинцы стали чаще дарить автомобили: среди подарков – Rolls-Royce и Porsche

По данным Института исследований авторынка, в течение апреля– – –июня по договорам дарения перерегистрировали 10 598 транспортных средств всех типов. В среднем украинцы ежемесячно дарили около 3300 машин.

Количество подаренных автомобилей выросло на 42%

По сравнению с первым кварталом 2026 года количество автомобилей, оформленных по договорам дарения, увеличилось на 42%, или на 3137 машин.

В январе – марте таким образом перерегистрировали 7 461 транспортное средство. По сравнению со вторым кварталом 2025 года рост был более скромным – – 8,8%, или 857 машин.

Частично это можно объяснить сезонностью. Весной и в начале лета украинцы активнее переоформляют имущество, готовят автомобили к эксплуатации и решают вопросы собственности перед поездками.

Однако не каждый договор дарения означает сюрприз с большим бантом на капоте. Часто это юридическое оформление передачи автомобиля между членами семьи.

Среднему автомобилю-подарку 13 лет

Регистрационная статистика опровергает представление о том, что автомобиль в подарок обязательно должен быть новым.

Средний возраст транспортных средств, переоформленных по договорам дарения, составил 13 лет. Таким образом, в большинстве случаев речь идет о хорошо знакомом семейном автомобиле, который передают детям, родителям или другим близким людям.

Чаще всего дарят практичные модели

Рейтинг автомобилей, которые чаще всего меняли владельца по договору дарения, в целом повторяет структуру украинского вторичного рынка.

В нем преобладают массовые Volkswagen, Skoda, Renault, Daewoo и другие доступные в содержании модели. Это ликвидные автомобили, для которых легко найти запчасти и сервис.

Наличие Mercedes-Benz Sprinter показывает, что по договорам дарения переоформляют не только частные легковые автомобили. Коммерческую технику также могут передавать между родственниками, особенно когда она используется в семейном бизнесе.

Daewoo Lanos в этом рейтинге выглядит еще более естественно. Для многих украинских семей такая машина годами остается основным средством передвижения, которое со временем переходит к младшему водителю.

В то же время среди популярных подарков встречаются BMW 3-Series и Tesla Model Y. Здесь уже можно говорить не только о прагматичном переоформлении, но и о вполне эмоциональном подарке.

Бензин и дизель продолжают доминировать

Структуру силовых установок определяет средний возраст подаренных машин.

Наибольшая доля пришлась на бензиновые автомобили– – 40,3%. Дизельные машины составили еще 32,1%.

Автомобили с газобаллонным оборудованием заняли 13,6%. Такая доля хорошо демонстрирует прагматичный характер сегмента: машины с ГБО представляют собой доступный транспорт с относительно невысокой стоимостью эксплуатации.

Электромобили обеспечили 9,3% переоформлений, а гибриды – – 4,7%. Вместе электрифицированные модели уже составляют 14% подаренных автомобилей.

Эта доля пока заметно уступает бензиновым и дизельным автомобилям, однако будет постепенно расти вместе с обновлением украинского автопарка.

Rolls-Royce Spectre стал самым дорогим подарком

Среди тысяч обычных семейных автомобилей в реестре нашлись и машины совсем другого уровня.

Одним из самых ярких подарков стал Rolls-Royce Spectre. Это первый серийный электромобиль британской марки и одно из самых дорогих электрических купе в мире.

Spectre сочетает в себе практически бесшумный электрический привод с традиционной для Rolls-Royce роскошью. В Украине такая машина является редкостью даже среди дорогих автомобилей, поэтому ее переоформление по договору дарения стало одной из самых заметных сделок квартала.

BMW i7 подарили любителю комфорта

Еще одним дорогим электрическим подарком стал BMW i7.

Флагманский седан ориентирован прежде всего на пассажиров заднего ряда. Он оснащен пневматической подвеской, сложной мультимедийной системой и большим экраном для пассажиров.

В то же время i7 остается очень быстрым электромобилем. В зависимости от версии его силовая установка может развивать несколько сотен лошадиных сил, а запас хода позволяет использовать автомобиль не только в городе.

Rivian R1T – – подарок для приключений

В список редких машин попал и Rivian R1T.

Американский электрический пикап создан для путешествий, кемпинга и движения по бездорожью. Он оснащен несколькими электродвигателями, полным приводом и значительным дорожным просветом.

В Украине Rivian официально не продается, поэтому каждый такой автомобиль поступает в страну индивидуально. Подарить R1T – это не просто передать транспортное средство, а фактически предложить новому владельцу готовую машину для дальних поездок и активного отдыха.

Porsche 718 Boxster – – подарок ради эмоций

Среди переоформленных машин был и Porsche 718 Boxster.

Этот компактный родстер ценят не за практичность. У него двухместный салон, открытая крыша и спортивное шасси, настроенное на управляемость.

Boxster покупают ради удовольствия от вождения, поэтому его появление среди подаренных автомобилей больше всего соответствует классическому представлению об автомобиле-сюрпризе.

Smart #3 – т современный городской подарок

Электрический Smart #3 представляет собой другой тип дорогого подарка.

Это компактное кросс-купе, разработанное для ежедневных поездок по городу. Современный Smart уже мало напоминает крошечные двухместные модели прошлых лет. Он стал больше, мощнее и технологичнее.

Такую машину можно воспринимать как стильный городской транспорт, который не создает проблем с парковкой, но в то же время предлагает динамику современного электромобиля.

Подарок часто имеет практическую причину

Рост количества договоров дарения не обязательно означает, что украинцы внезапно стали чаще покупать машины в качестве праздничных подарков.

Такой договор используют для передачи автомобиля внутри семьи, оформления права собственности или раздела имущества. В некоторых случаях машина давно находится во фактическом пользовании другого человека, а договор лишь закрепляет это юридически.

Именно поэтому средний возраст автомобиля составляет 13 лет, а основу сегмента составляют обычные бензиновые и дизельные модели.

Однако Rolls-Royce Spectre, BMW i7, Rivian R1T и Porsche 718 Boxster показывают, что настоящие автомобильные подарки тоже никуда не исчезли. Просто на один электрический Rolls-Royce приходится тысячи практичных семейных автомобилей, которые помогают новым владельцам ежедневно ездить на работу, учебу или по делам.