Украинцы теряют интерес к дизелю: какие модели на тяжелом топливе еще покупают

Как сообщает Укравтопром, общая статистика разделилась на два сегмента, где импорт б/у машин традиционно доминирует над покупкой новых. В частности, из-за границы завезли около 3,5 тысяч автомобилей с пробегом, тогда как из автосалонов выехало лишь около тысячи новых дизельных легковушек.

Оба направления показали негативную динамику по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Регистрация новых дизелей просели на 6%, а вот сегмент импортированного секонд-хенда обвалился сразу на 16%.

Лидеры среди новых авто

Несмотря на всеобщее падение интереса, в салонах покупатели предпочитают проверенных кроссоверов и внедорожников. Абсолютным бестселлером остается практичный Renault Duster, избравший 215 автомобилистов.

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Вторую строчку уверенно держит премиальный Volkswagen Touareg с показателем в 122 проданных машины. Замыкает тройку лидеров легендарный японский внедорожник Toyota LC Prado, ключи которого получил 101 владелец. Также в пятерку самых востребованных вошли Skoda Kodiaq и пикап Toyota Hilux.

Что ищут на вторичном рынке

Среди пригнанных из Европы б/у дизелей картина совсем другая, ведь здесь украинцы охотятся за экономичными семейными авто. Первое место с минимальным отрывом завоевал Renault Megane, разошедшийся тиражом в 264 экземпляра.

Буквально в затылок ему дышит Skoda Octavia с результатом в 263 зарегистрированных машин. Третью позицию занял популярный городской кроссовер Nissan Qashqai, избравший 254 покупателя. Дополняют рейтинг любимцев вторичного рынка Volkswagen Passat и емкий Hyundai Santa Fe.