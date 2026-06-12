Немецкий беспилотный разминовщик поразил своими щупальцами

ФОТО: Скриншот из видео Rheinmetall|
Беспилотник MV-8 Komodo объединяет в себе опыт Rheinmetall, технологии DOK-ING и возможности Pearson Engineering в области разминирования
Впервые платформу показали в феврале 2026 года во время профильной польской выставки Combat Engineer & Logistics в Кракове. Сейчас состоится показ для международной аудитории во Франции, о чем пишет hartpunkt.de.
Появление таких платформ отражает растущий интерес производителей и инженерных подразделений силовых ведомств практически всех европейских стран к практическому опыту разминирования, накопленному во время войны в Украине, где саперные подразделения работают в условиях беспрецедентной минной угрозы.
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Совместная разработка
Система сочетает инженерные решения Rheinmetall с проверенными беспилотными платформами хорватской компании DOK-ING, контрольный пакет акций которой принадлежит немецкому концерну. Также к проекту привлечена британская Pearson Engineering, специализирующаяся на средствах разминирования.
По данным Rheinmetall, Komodo создана для работы в условиях современного поля боя и позволяет выполнять операции по дистанционному разминированию, минимизируя риски для личного состава. В компании отмечают, что система должна повысить защиту войск, их мобильность и эффективность во время наступательных действий.
Разработка таких комплексов в значительной степени отвечает вызовам, проявившимся во время войны в Украине. Скриншот из видео Rheinmetall
Оснащение и возможности
Платформа имеет максимальную массу до 17 тонн и может оснащаться различными инженерными комплектами. Демонстрационный вариант получил четырехметровый минный плуг Pearson Engineering и интегрированную систему маркировки проходов.
Во время работы плуг поднимает мины из грунта и отводит их в сторону от расчищенной полосы. После этого взрывоопасные предметы могут быть обезврежены саперами.
Одновременно система обозначает безопасный коридор для дальнейшего продвижения войск, сохраняя его видимость даже ночью или в сложных погодных условиях.
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Ракетная система разминирования
Помимо механических средств, MV-8 Komodo оснащена ракетной системой разминирования Plofadder производства Rheinmetall Denel Munition из Южной Африки. Она предназначена для быстрого создания проходов в минных полях и инженерных заграждениях.
По информации Rheinmetall, комплекс способен за считанные минуты прокладывать коридор длиной до 160 метров и шириной девять метров на твердом грунте, обеспечивая безопасное продвижение подразделений через заминированные участки.