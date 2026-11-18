Как рассказывает Общественное Житомир, за основу 56-летний Юрий Гаврилюк взял С-3Д, приобретенную в Житомирской области. Мастер по образованию – электромонтер промышленного электрооборудования, а автомобилями увлекается еще с детства.

Сначала автомобиль был картонным

Работа над проектом началась в 2023 году. Просто заменить старый бензиновый мотор электрическим Юрию было мало. Он хотел, чтобы машина после переработки выглядела как завершенный автомобиль, а не набор деталей из разных доноров.

Поэтому будущие кузовные элементы изначально изготовлялись из картона. Мастер примерил их к мотоколяске, менял форму и только после этого переносил детали на металл.

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Именно дизайн и компоновку агрегатов Юрий называет самой сложной частью работы. Требовалось найти место для электрического оборудования и батареи и одновременно сохранить нормальный вид маленького автомобиля.

Подобные украинские проекты Auto24 показывал и раньше. Например, электрический ЗАЗ-965 украинского строения в результате стал настолько быстрым, что смог соперничать с Tesla Model S Plaid. Здесь задача была совсем другой: создать простой автомобиль для ежедневных поездок.

На все потратил около 3000 долларов

Строил "Элик" владелец после работы и в выходные. Проект растянулся почти на три года еще и потому, что параллельно Юрий переоборудовал другой автомобиль в электротягу. Причем эту машину он официально зарегистрировал после конверсии.

В общей сложности "Элик" обошелся примерно в 3000 долларов. Основными затратами стали электродвигатель, аккумуляторная батарея, покраска и отделка автомобиля. Мощность двигателя и емкость батареи в сюжете не называются.

О том, какие технические и юридические нюансы имеет такая конверсия, Auto24 отдельно рассказывал в материале как переработать обычный автомобиль в электромобиль.

120 км на одном заряде

Максимальная скорость "Элика" достигает 70 км/ч. Летом батареи хватает примерно на 120 км, зимой запас хода уменьшается. Полная зарядка от сети занимает до восьми часов.

Интересно, что электрическая версия оказалась даже быстрее начальной С-3Д. Мотоколяска, серийное производство которой началось в 1970 году, оснащалась одноцилиндровым двухтактным двигателем от мотоцикла "Иж". Версия с 14-сильным ИЖ-П3 имела максимальную скорость около 55 км/ч.

За время эксплуатации самодельный электромобиль уже преодолел более 12 тысяч километров. Владелец говорит, что пользуется им практически каждый день.

Почему "Элик"