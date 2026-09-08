Украинская бронетехника показала две новые машины: чем удивляют Сайгак-1 и Варта 3

ФОТО: Украинская бронетехника|
На переднем плане выставочного подиума бронеавтомобиль Сайгак-1, а за ним – Варта 3
Как сообщает производитель на своей ФБ-странице, премьера новинок состоялась во время масштабного мероприятия MSPO-2026. Представители компании Украинская бронетехника отметили, что технику создавали с прицелом на максимальную безопасность и быстроту передислокации личного состава в условиях реальных боевых действий.
Меньшая из двух новинок Сайгак-1 представлена как универсальный легкобронированный автомобиль.
" Машину можно использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. Она полностью адаптирована к эксплуатации на разных типах местности в любое время года, – рассказали разработчики.
Под капотом этого внедорожника работает 240-сильный дизель, разгоняющий машину до 140 км/ч. Благодаря баку на 80 литров экипаж из двух человек и три десантника могут преодолеть до 600 километров без дозаправки.
На открытой площадке выставки легко бронирована версия Сайгак-1. Фото: Украинская бронетехника
Баллистическая защита уровня ПЗСА 3 уверенно держит попадание стандартных автоматных шаров калибров 5.45 и 7.62. Дно машины дополнительно усилено по стандарту STANAG 4569 первого уровня, что избавляет от противопехотных мин и обломков.
Тяжелая версия MRAP Стража 3
Вторая премьера оказалась гораздо серьезнее. Варта 3 из семейства машин Варта получила броню класса ПЗСА 6, которой не страшны даже бронебойные патроны 7.62х54, а противоминная защита уровня 3a/3b выдерживает подрыв фугаса весом до 8 килограммов.
Этот почти 15-тонный гигант вмещает двух членов экипажа и восемь бойцов десанта. Двигает его 326-сильный дизельный двигатель в паре с автоматической коробкой передач, позволяя разгоняться до 100 км/ч.
Бронеавтомобиль Варта 3. Фото: Украинская бронетехника
Для комфорта и выживания бойцов в салоне установили специальные кресла противоменные, систему очистки воздуха и кондиционер. На крышу можно смонтировать классическую поворотную турель под пулемет или современный дистанционно управляемый боевой модуль.
Что еще не показали
Неделю назад на ФБ-странице Украинская бронетехника анонсировала показ на этой выставке наземного роботизированного комплекса Protector, но в первом обзоре этамодель даже не упоминается, хотя такая размерная группа логистических машин для мировой армейской техники довольно редкое явление.