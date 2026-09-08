Украинская бронетехника показала две новые машины: чем удивляют Сайгак-1 и Варта 3

Как сообщает производитель на своей ФБ-странице, премьера новинок состоялась во время масштабного мероприятия MSPO-2026. Представители компании Украинская бронетехника отметили, что технику создавали с прицелом на максимальную безопасность и быстроту передислокации личного состава в условиях реальных боевых действий.

Меньшая из двух новинок Сайгак-1 представлена как универсальный легкобронированный автомобиль.

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" Машину можно использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. Она полностью адаптирована к эксплуатации на разных типах местности в любое время года, – рассказали разработчики.

Под капотом этого внедорожника работает 240-сильный дизель, разгоняющий машину до 140 км/ч. Благодаря баку на 80 литров экипаж из двух человек и три десантника могут преодолеть до 600 километров без дозаправки.

На открытой площадке выставки легко бронирована версия Сайгак-1. Фото: Украинская бронетехника

Баллистическая защита уровня ПЗСА 3 уверенно держит попадание стандартных автоматных шаров калибров 5.45 и 7.62. Дно машины дополнительно усилено по стандарту STANAG 4569 первого уровня, что избавляет от противопехотных мин и обломков.

Тяжелая версия MRAP Стража 3

Вторая премьера оказалась гораздо серьезнее. Варта 3 из семейства машин Варта получила броню класса ПЗСА 6, которой не страшны даже бронебойные патроны 7.62х54, а противоминная защита уровня 3a/3b выдерживает подрыв фугаса весом до 8 килограммов.

Этот почти 15-тонный гигант вмещает двух членов экипажа и восемь бойцов десанта. Двигает его 326-сильный дизельный двигатель в паре с автоматической коробкой передач, позволяя разгоняться до 100 км/ч.

Бронеавтомобиль Варта 3. Фото: Украинская бронетехника

Для комфорта и выживания бойцов в салоне установили специальные кресла противоменные, систему очистки воздуха и кондиционер. На крышу можно смонтировать классическую поворотную турель под пулемет или современный дистанционно управляемый боевой модуль.

Что еще не показали

Неделю назад на ФБ-странице Украинская бронетехника анонсировала показ на этой выставке наземного роботизированного комплекса Protector, но в первом обзоре этамодель даже не упоминается, хотя такая размерная группа логистических машин для мировой армейской техники довольно редкое явление.