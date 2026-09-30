Украинская Frontline Robotics показала нового робота Фродо: на что способна машина переднего края

Как сообщает издание Оборонка со ссылкой на производителя, новый комплекс разгоняется до 40 км/ч и имеет запас хода до 150 километров. Шасси с адаптивной независимой подвеской 6х6 обеспечивает плавное движение по сложному бездорожью, а низкий центр масс делает платформу максимально устойчивой.

Разработчики уверяют, что даже потеря одного колеса не остановит машину и она продолжит выполнять миссию. Кроме того, конструкция продумана так, чтобы одну из важнейших процедур – замену батарей – мог быстро сделать всего один человек.

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Главные свойства НРК Фродо. Инфографика: Frontline Robotics

Благодаря клиренсу от 170 до 330 миллиметров дрон легко перепрыгивает ямы, камни и поваленные деревья. Платформа поддерживает несколько типов связи, среди которых Starlink и LTE, а также оснащены двумя дневными ночными камерами.

Ударный потенциал и экосистема

Кроме транспортных задач, Фродо легко превращается. на мобильную огневую точку. Комплекс интегрируется с роботизированной турелью Буря от той же Frontline Robotics, а также поддерживает установку автоматических гранатометов или крупнокалиберных пулеметов.

" В условиях, когда дроны стали одним из главных факторов угрозы логистике на передовой, высокая маневренность и скорость Фродо затрудняют поражение платформы и значительно сокращают продолжительность миссий. Для Frontline Robotics развитие НРК – это стратегический шаг к построению мультидоменной роботизированной экосистемы, – отмечает генеральный директор компании Евгений Третьяк.

Он добавил, что производитель расширяет свою деятельность из воздушного домена в наземный, создавая взаимосвязанные решения для современного поля боя. Кстати, наземный дрон уже прошел кодификацию, и сейчас компания активно обучает операторов.