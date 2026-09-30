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Украинская Frontline Robotics показала нового робота Фродо: на что способна машина переднего края

Универсальный шестиколесный наземный дрон Фродо способен перевозить до 400 килограммов груза на передовой. Новинка разработана по принципу конструктора, позволяющего быстро адаптировать ее как для логистики или эвакуации, так и для установки боевых модулей.
НРК Фродо от Frontline Robotics: характеристики и фото

Дистанционно управляемый робот может быть как обычным транспортером, так и с боевым модулем.

Валентин Ожго
logo30 сентября, 20:20
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Как сообщает издание Оборонка со ссылкой на производителя, новый комплекс разгоняется до 40 км/ч и имеет запас хода до 150 километров. Шасси с адаптивной независимой подвеской 6х6 обеспечивает плавное движение по сложному бездорожью, а низкий центр масс делает платформу максимально устойчивой.

Разработчики уверяют, что даже потеря одного колеса не остановит машину и она продолжит выполнять миссию. Кроме того, конструкция продумана так, чтобы одну из важнейших процедур – замену батарей – мог быстро сделать всего один человек.

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Главные свойства НРК Фродо. Инфографика: Frontline Robotics

Благодаря клиренсу от 170 до 330 миллиметров дрон легко перепрыгивает ямы, камни и поваленные деревья. Платформа поддерживает несколько типов связи, среди которых Starlink и LTE, а также оснащены двумя дневными ночными камерами.

Ударный потенциал и экосистема

Кроме транспортных задач, Фродо легко превращается. на мобильную огневую точку. Комплекс интегрируется с роботизированной турелью Буря от той же Frontline Robotics, а также поддерживает установку автоматических гранатометов или крупнокалиберных пулеметов.

" В условиях, когда дроны стали одним из главных факторов угрозы логистике на передовой, высокая маневренность и скорость Фродо затрудняют поражение платформы и значительно сокращают продолжительность миссий. Для Frontline Robotics развитие НРК – это стратегический шаг к построению мультидоменной роботизированной экосистемы, – отмечает генеральный директор компании Евгений Третьяк.

Он добавил, что производитель расширяет свою деятельность из воздушного домена в наземный, создавая взаимосвязанные решения для современного поля боя. Кстати, наземный дрон уже прошел кодификацию, и сейчас компания активно обучает операторов.

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