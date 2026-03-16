Украинские дороги после зимы: карта ям на магистралях и в Киеве

Журналисты проекта Texty.org.ua проанализировали отметки водителей в навигационном приложении Waze и нанесли их на карту международных трасс и городских дорог. Данные показали, что после этой зимы дороги в Украине буквально покрылись ямами, причем повреждения появляются не отдельными точками, а целыми сегментами магистралей.

Карта показала настоящий масштаб разрушения дорог

Если посмотреть на карту Waze, видно, что ямы расположены вдоль ключевых международных магистралей, которые формируют каркас всей дорожной сети страны. Именно эти дороги соединяют крупнейшие города Украины и ведут к границам Европейского Союза.

Отметки водителей демонстрируют характерную закономерность. Ямы появляются не поодиночке, а целыми группами на отдельных отрезках. На некоторых участках их десятки. Это означает, что разрушается не отдельная точка покрытия, а целый сегмент дороги.

Такой характер повреждений обычно свидетельствует о разрушении верхнего слоя асфальтобетона на значительной длине магистрали.

Киев на карте выглядит не лучше

Отдельная карта, составленная на основе тех же данных Waze, показывает ситуацию в столице. Ямы распределены практически по всему городу - и на правом, и на левом берегу.

Как и на междугородних трассах, они образуют не единичные точки, а целые группы на определенных отрезках. Это характерный признак интенсивного износа дорожного покрытия.

Больше всего повреждений фиксируют на магистралях с большим транспортным потоком. В местах, где трафик временно перенаправляют из-за ремонта или строительства инфраструктурных объектов, ситуация еще сложнее. Когда большие потоки машин перебрасывают на второстепенные дороги, покрытие там начинает разрушаться значительно быстрее.

Почему ямы появляются целыми участками

Еще одна причина такого "кластерного" характера ям - разный возраст покрытия на соседних отрезках дороги.

В предыдущие годы многие трассы ремонтировали не полностью, а отдельными участками. В результате одна часть магистрали может быть относительно новой, а рядом лежит асфальт, которому уже несколько лет.

Когда старые участки входят в фазу активного износа, разрушение происходит сразу на значительной площади.

Война изменила нагрузку на дороги

Еще один фактор, который видно даже на карте ям, - изменение транспортных потоков.

После начала полномасштабной войны значительная часть экспорта начала двигаться автомобильными маршрутами к границам ЕС и портов на Дунае. Поэтому международные автомагистрали получили значительно большую нагрузку, чем планировалось во время их проектирования.

К этому добавляется перевозка тяжелой военной техники, энергетического оборудования и других грузов.

Зима только ускорила процесс

Зима традиционно является самым тяжелым периодом для асфальта. Основной вред наносят не морозы, а колебания температуры.

Когда вода попадает в трещины покрытия, она проникает в нижние слои дорожной конструкции. Во время замерзания вода расширяется и буквально разрывает асфальт изнутри.

Именно поэтому после нескольких циклов замерзания и оттаивания даже небольшая трещина может превратиться в полноценную яму.

Этой зимой температурные качели были достаточно резкими, что лишь ускорило разрушение.

Главная проблема - нехватка финансирования

Несмотря на все технические причины, ключевым фактором остается финансирование.

До полномасштабной войны ремонты дорог финансировались через Государственный дорожный фонд. Но в 2022 году его средства направили на оборону.

В условиях войны это было неизбежным решением, однако дорожная система фактически потеряла стабильный источник финансирования.

В результате дороги, которые уже входят в фазу активного износа, часто просто не получают необходимого ремонта.