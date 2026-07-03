Украинские дорожники почти завершили свой участок строительства скоростной трассы между Будапештом и Бухарестом

На 6,5-километровом участке будущей магистрали между городами Орадя и Клуж-Напока уже выполнено более 80% запланированного.

О ходе работ рассказывает небольшой видеосюжет, , размещенный на странице этого предприятия в Facebook.

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До финиша осталось немного

По информации компании, почти на трех километрах уже уложен финишный слой основания из балласта. Сейчас строители завершают работы на одном из двух крупных насыпных участков, где высота земляного полотна достигает 12 метров. Первая такая насыпь уже полностью готова.

Также продолжается обустройство подходов к искусственным сооружениям, что является одним из завершающих этапов земляных работ.

Более двух десятков самосвалов на площадке

На объекте задействовано значительное количество специализированной техники. К выполнению работ привлечено более 25 самосвалов, пять экскаваторов, пять бульдозеров, восемь грунтовых катков, два автогрейдера, два ресайклера и цементораспределители.

"Автомагистраль-Юг" присоединилась к проекту осенью 2025 года. Речь идет о строительстве новой скоростной трассы общей протяженностью 28,55 км, которая является частью транспортного маршрута между Будапештом и Бухарестом.

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Общая стоимость контракта превышает 150 млн евро. Украинская компания выполняет комплекс земляных работ на участке протяженностью 6,5 км, где проектом предусмотрено перемещение около 580 тысяч кубических метров грунта.