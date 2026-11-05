Украинские дорожники завершили сверхсложный участок автобана в Румынии: масштабы поражают

Как сообщает официальная страница компании Автомагистраль-Юг в Facebook, украинские специалисты отвечали за комплекс работ в рамках большого контракта стоимостью более 150 миллионов евро. Этот отрезок является частью глобального маршрута протяженностью 28,55 километра, который в будущем соединит Будапешт и Бухарест.

Главным вызовом для дорожников стала специфика местного рельефа. Почвы на этом участке оказались слишком слабыми, чтобы выдержать нагрузку скоростной магистрали, поэтому инженерам пришлось укреплять цементом практически каждый слой дорожного основания.

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" В очередной раз мы продемонстрировали мастерское умение выполнять масштабные земляные работы. В общей сложности объем стабилизации достиг впечатляющих 510 тысяч кубометров, – уточнили представители компании.

Чтобы справиться с этой задачей, на объекте непрерывно работали более 100 украинских рабочих. Также было задействовано полсотни единиц спецтехники, среди которых 25 самосвалов, экскаваторы, грунтовые катки и мощные ресайклеры.

Фотографии строительства румынской автомагистрали. Фото: Автомагистраль-Юг

Что дальше: путь к трем морям

Завершив этот этап, команда Автомагистраль-Юг не останавливается и уже готовит технику к следующему, еще более амбициозному вызову. Весной 2027 года стартует строительство первого участка скоростной дороги Арад– Обряд протяженностью почти 34 километра.

Эта трасса имеет стратегическое значение для всей Европы, она станет неотъемлемой частью масштабного транспортного коридора Via Carpathia. Новая артерия обеспечит быстрое и удобное автомобильное сообщение между Балтийским, Черным и Средиземным морями.

Фотографии строительства румынской автомагистрали. Фото: Автомагистраль-Юг

Развитие пограничной инфраструктуры

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, Украина также активно расширяет логистические коридоры прямо на своих границах. В частности, недавно состоялось открытие нового моста через реку Тиса и заработал совместный пункт пропуска Белая Церковь.– Сигету Мармацией на границе с Румынией.

Кроме того, отечественные дорожники из компании Autostrada сейчас круглосуточно работают над строительством временного моста через Днестр. Эта переправа обеспечит прямой путь в Молдову и существенно разгрузит трафик на южном направлении.