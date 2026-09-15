Украинский беспилотный Protector против Jeep, Subaru и Changan: кто победил на бездорожье

В испытаниях, которые показали в видео“ Идеального Авто” , представители “Украинской бронетехники” рассказали о конструкции НРК Protector, его производстве и возможностях дистанционного управления. За основу комплекса взяли Isuzu D-Max, но шасси существенно усилили для работы на бездорожье.

"Протектор" сделали на базе Isuzu D-Max

В конструкции НРК использованы двигатель, шасси и коробка от Isuzu D-Max. Машина получила 3,0-литровый дизель мощностью около 200 лошадиных сил.

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Однако от гражданского пикапа здесь осталось не так много. Производитель усилил шасси и адаптировал его к значительно большим нагрузкам, ведь робот должен работать не на обычных дорогах, а на пересеченной местности. Представители компании отмечают, что опыт создания бронированных машин помог рассчитать необходимые усиления.

Сам Isuzu D-Max хорошо знаком украинскому рынку. Ранее Auto24 рассказывал, как на базе этого пикапа создавали украинский внедорожник, а также писал о других специальных версиях японской модели.

От 10 до 50 машин в месяц

Проект уже нельзя назвать экспериментальным. Сначала "Украинская бронетехника" рассчитывала выпускать всего 5-10 машин в месяц, но теперь производство достигло 40-50 комплексов ежемесячно.

Мощности предприятия почти полностью загружены до конца года. При этом точное количество изготовленных машин и информацию об их получателях изготовитель не раскрывает.

Интересно, что Auto24 уже писал о развитии украинских наземных роботизированных комплексов, в частности о НРК, получивший грузоподъемность 1,5 тонны.

Против НРК поставили Wrangler, Outback и Hunter

Для испытаний "Протектора" выбрали три очень разных автомобиля. Jeep Wrangler представлял классический офроуд, Subaru Outback – гражданский автомобиль с хорошими внедорожными возможностями, а Changan Hunter – рамный полноприводный пикап.

Hunter получил 1,9-литровый турбодизель на 150 лошадиных сил, механическую коробку, понижающую передачу и блокировку. Как выяснилось в ходе теста, китайский пикап стал одним из главных сюрпризов.

Кстати, раньше Auto24 уже рассказывал о Changan Hunter и его использовании в Украине. А возможности Jeep Wrangler мы проверяли во время тестов, ведь легендарный внедорожник официально продается в Украине.

Changan неожиданно хорошо прошел диагональ

Первым испытанием стало диагональное вывешивание. Организаторы даже не сразу обнаружили место, где можно было нормально проверить Hunter.

Когда препятствие все же обнаружили, пикап смог выбраться, хотя одно из задних колес фактически потеряло контакт с поверхностью. Участники теста признались, что такого результата не ожидали.

Subaru Outback тоже справился с диагональю. Система полного привода позволила автомобилю выбраться даже тогда, когда он двигался практически на трех колесах. Для гражданской машины это оказалось вполне солидным результатом.

"Протектор" проехал то же без водителя

Главное отличие НРК проявилось во время более сложных препятствий. Оператор управлял машиной через камеры, поэтому не имел такого обзора, как водитель обычного автомобиля.

Поэтому сначала приходилось буквально привыкать к реакциям машины. Но после нескольких попыток "Протектор" начал достаточно уверенно преодолевать ямы и участки с вывешиванием колес.

Именно здесь и проявляется смысл такого комплекса. Ему не нужно быть быстрее Wrangler. Его задача – выполнить работу там, где находиться человеку опасно.

На песке все поднялись вверх

Следующим испытанием стала песчаная горка. Перед заездами давление в шинах снизило примерно до 1,5 атмосферы.

Wrangler ожидаемо уверенно преодолел подъем. Subaru Outback также выбрался вверх, хотя для него это препятствие было серьезным. Changan Hunter тоже справился, а "Протектор" смог подняться даже после того, как немного зарылся.

В "тайм-атаке" самым быстрым был Wrangler

На финальном этапе участники устроили своеобразную тайм-атаку. Лучший результат среди гражданских машин показал Wrangler – 24,41 секунды.

"Протектор" проехал свой лучший круг за 28,27 секунды. При этом оператор управлял машиной дистанционно, а сама техника имеет ограничение скорости до 60 км/ч.

Поэтому назвать Wrangler абсолютным победителем не совсем верно. В этом тесте он соревновался за скорость, в то время как "Протектор" демонстрировал другое – способность выполнять задачи без экипажа.

"Протектор" получил три года гарантии

В ходе испытаний НРК пробил колесо. Машина имеет ранфлет, позволяющий продолжать движение на спущенной шине, а производитель параллельно работает над автоматической подкачкой и бескамерными колесами.

На сам комплекс "Украинская бронетехника" гарантирует 36 месяцев. Для каждого НРК ведется формуляр, где фиксируют VIN, номер шасси, сервис, гарантийные случаи и остальные данные эксплуатации.

Похоже, "Протектор" уже окончательно вышел из статуса экспериментального проекта. Производство достигло десятков машин в месяц, а сам НРК постепенно превращается в серийный инструмент для работы в опасных зонах.