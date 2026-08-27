Украинский бизнес массово покупает новые и "свежие" фургоны: рынок LCV установил максимум

По данным Института исследований авторынка, В июле 2026 года в Украине зафиксировали 4187 соглашений и первых регистраций LCV, то есть грузовых бусов, фургонов, пикапов и легких шасси категории N1 полной массой до 3,5 тонн. Это на 6,1% больше, чем в июне и на 13% больше, чем год назад.

Рынок почти достался прошлогоднему максимуму

Июль стал вторым самым активным месяцем за последние 13 месяцев. Больше LCV регистрировали только в октябре 2025 года, когда рынок достиг 4305 сделок.

Самое заметное изменение произошло именно среди новых машин. За месяц зарегистрировали 872 новых LCV, что на 11,7% больше, чем в июне и сразу на 73,4% больше, чем в июле прошлого года.

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Авто24 еще по итогам июня писал о резком росте импорта новых бусов и фургонов. Тогда уже было видно, что бизнес все активнее обновляет технику, а не только поддерживает в рабочем состоянии подержанные машины.

Половина рынка все еще приходится на вторник

Самым большим сегментом остаются внутренние перепродажи. В июле внутри Украины сменили владельцев 2147 LCV, или 51,3% всего рынка.

За месяц этот сегмент прибавил 5,4%, но в годовом сравнении почти не изменился и даже потерял 0,8%.

Здесь без сюрпризов лидируют давно знакомые украинскому бизнесу модели. Mercedes-Benz Sprinter получил 290 перерегистраций, Renault Master – 223, а ГАЗ 3302 "Газель" – 128. Далее идут Ford Transit, Renault Kangoo, Volkswagen Transporter и Fiat Doblo.

Авто24 анализировал структуру рынка LCV по итогам 2025 года, и Sprinter и Master уже тогда фактически исполняли роль главных рабочих лошадок украинского малого и среднего бизнеса.

Почти треть внутренних LCV более 20 лет

Главная проблема внутренней вторички – возраст техники.

Медианный возраст LCV, перепродаваемый в Украине в июле, составлял 16 лет. Почти 30% машин были старше 20 лет.

Такая статистика многое объясняет. Старый Sprinter или Transit может быть дешевым на входе и хорошо знакомым мастерам, но для бизнеса становятся все важнее просто из-за ремонтов, расходов на горючее и предсказуемости обслуживания.

Именно поэтому, параллельно с большой старой вторичкой, постепенно растет спрос на младшие автомобили из Европы и новую технику.

Подержанные из Европы значительно моложе

В июле впервые зарегистрировали 1168 подержанных LCV, привезенных из-за границы. Это на 3,6% больше, чем в июне и на 12,7% больше, чем год назад.

Их медианный возраст составлял всего 6 лет, то есть разница с внутренней вторичкой достигает десятилетия. Причем 1041 из 1168 импортированных машин были не старше 10 лет.

Авто24 еще весной писал, что украинский бизнес все активнее привозит фургоны из Европы.. Уже тогда главными моделями импорта были Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Crafter.

В июле эта тройка снова доминировала. Renault Master получил 295 первых регистраций, Mercedes-Benz Sprinter – 207, Volkswagen Crafter – 85.

Итого только три марки Renault, Mercedes-Benz и Volkswagen обеспечили 73,5% всего импорта подержанных LCV.

Renault Master стал главной моделью июля

Особенно сильным месяц оказался для Renault Master. Он занял первое место среди импортируемых подержанных машин с результатом 295 автомобилей и одновременно возглавил рейтинг новых LCV.

В июле зарегистрировали 150 новых Master. Такой результат заметно опережает конкурентов и может указывать на одну или несколько крупных корпоративных закупок.

Для сравнения, Fiat Doblo на втором месте получил 59 регистраций, Toyota Hilux – 58, Citroen Berlingo – 51, Renault Trafic – 45.

Похожая популярность Master не случайна. Еще в феврале Авто24 писал, что Renault Master опередил Sprinter среди импортируемых LCV, поскольку предлагает привлекательное для бизнеса соотношение возраста, цены и грузовых возможностей.

Каждый пятый LCV уже новый

Важнейшая структурная смена июля – рост доли новых автомобилей. Год назад они обеспечивали всего 13,6% рынка, а теперь уже 20,8%. Практически любая пятая регистрация LCV приходится на новенькую машину.

Из 872 новых автомобилей 812 были импортированы. Еще 60 впервые зарегистрировали как изготовленные или переоборудованные в Украине. Для сравнения, в июле 2025 года новых импортированных LCV было всего 444.

Похожий тренд Авто24 фиксировал и в марте, когда рынок коммерческих автомобилей начал заметно оживать. Тогда самый большой рост также демонстрировала именно новая техника.

Пикапы занимают заметную часть нового рынка

Новый сегмент отличается от вторички еще и типами кузова. Из 872 новых LCV 416 были большими фургонами, 233 – пикапами, а 192 – компактными фургонами.

Потому среди лидеров рядом с Renault Master, Fiat Doblo и Citroen Berlingo появляется Toyota Hilux.

Спрос на пикапы для украинского бизнеса вполне понятен. Для агросектора, строительства, сервисных компаний и работы в регионах полный привод и возможность работать вне хороших дорог могут быть важнее максимального объема закрытого грузового отсека.

Электрических фургонов больше всего среди импорта

Рынок LCV пока остается почти полностью дизельным. В июле на дизель пришлось 3643 регистрации или 87% всех операций.

В то же время, интересна ситуация с электрическими коммерческими автомобилями. На внутренней вторичке их было всего 14, среди новых – 17, зато среди импортируемых подержанных сразу 116.

То есть, именно свежий импорт из Европы сейчас является главным каналом, через который электрические фургоны попадают в Украину.

Впрочем, на общую структуру рынка пока это существенно не влияет. Для бизнеса дизель остается основным выбором из-за запаса хода, скорости заправки, доступности машин и понятной инфраструктуры.

Бизнес постепенно меняет старые бусы на свежие

Июльная статистика показывает интересный переходный этап. С одной стороны, половину рынка по-прежнему формирует внутренняя вторичка с медианным возрастом 16 лет. Sprinter, Master, Transit и даже старые "Газели" продолжают работать и перепродаваться.

С другой стороны, быстрее всего растет именно новый сегмент, а импорт подержанных машин дает бизнесу автомобили, которые в среднем на десять лет моложе продаваемых внутри страны.

Это вписывается и в общую июльскую статистику. Авто24 писал, что коммерческий транспорт в этом году растет значительно быстрее, чем легковой сегмент.: грузовые автомобили прибавили 21,4% в год, а полуприцепы 31,3%.

Поэтому рекорд новых LCV выглядит не случайным всплеском, а частью более широкого процесса. Украинский бизнес продолжает пользоваться большим парком старой техники, но все чаще тратит деньги на его обновление.