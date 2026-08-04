Украинский броневик "Новатор" в 428-м полку показал, на что способен вне дорог

Бронеавтомобиль “Новатор” украинского производства давно стал одним из самых распространенных легких тактических автомобилей на фронте.

Видео, опубликовано 428-м отдельным полком беспилотных систем, показывает машину не на полигоне или показательной демонстрации, а в обычной боевой работе – при подвозе боекомплекта, ротации личного состава и передвижении там, где дорог фактически уже не существует.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Он не спрашивает разрешения у кустов и деревьев"

На видео бронеавтомобиль получил дополнительную антидроновую сетчато-решетчатую защиту, однако это, по словам военных, почти не повлияло на его проходимость, маневры

Водитель с позывным "Борода", эксплуатирующий машину более года, рассказывает о ней почти как о живом существе.

" Пока новатор на ходум – миссия будет исполнена. Он не требует разрешения у кустов и деревьев. Ломает, проезжает, выполняет. Бывало, ехали по очень густому лесу, а он валил под собой кусты и небольшие деревья. Нам нельзя было сворачивать с маршрута, поэтому просто ехали вперед, – рассказывает водитель.

По словам военного, броневик чаще всего используют для доставки боекомплекта и ротации личного состава. Машина регулярно работает на болотистой местности, в полях, посадках и густом лесу, где обычный транспорт просто не проходит.

Не менее показательно другое наблюдение бойца. Несмотря на полный повод, он почти не пользуется им. Признается прямо, что полный привод практически простаивает. А когда включает, то очень редко. В ямах, по полю, по трассе машина ведет себя очень хорошо.

Еще одна характеристика, которую военный называет главной, – надежность. За более чем год эксплуатации машина ни разу не нуждалась в ремонте.

" Да, бывало буксовали, могли где-то застрять, но он всегда уезжал сам. У нас не было ситуации, чтобы пришлось обращаться к технической поддержке или ремонтировать автомобиль, – говорит водитель.

Создано для быстрых боевых групп

"Новатор" разработала компания "Украинская бронетехника". Первоначально машину создавали для подразделений быстрого реагирования, но полномасштабная война значительно расширила список ее задач – от логистики и эвакуации для работы мобильных огневых групп и подразделений беспилотных систем.

Конструкция базируется на шасси Ford F-550, что обеспечивает высокую скорость и хорошую ремонтопригодность, а украинские инженеры дополнили его бронекапсулой, усиленной подвеской и специальными военными системами.

Автомобиль с колесной формулой 4x4 и оснащен 6,7-литровым турбодизелем Ford Power Stroke мощностью до 330 л. с крутящим моментом 996 Нм. Автоматическая трансмиссия обеспечивает максимальную скорость до 140 км/ч, запас хода превышает 500 км.

Броневик с клиренсом 300 мм и полным приводом получил усиленную подвеску и система RunFlat позволяют продолжать движение даже после повреждения шин.

Баллистическая защита выдерживает поражение шарами калибра 7,62 мм, а сиденья имеют противоминное исполнение.

На крыше может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом или автоматическим гранатометом.