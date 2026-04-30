Украинский фронт помог Латвии создать боевых роботов: на тестах "латвиец" лупил врага знатно

По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса на своей странице в X, производство техники начали только после машин испытания в зоне боевых действий на украинской передовой и выводов украинских операторов, механиков, электриков.

Такое резюме фронтовиков в ходе длительного теста, что началось еще в апреле прошлого года, позволило разработчикам в течение года адаптировать платформу к реальным военным вызовам настоящего и вероятным угрозам в перспективе.

Кстати, Украина никому не отказывает в просьбах протестировать новые разработки техники и оружия в новых в боевых условиях, о чем редакция Авто24 писала неоднократно в ленте новостей. Главное, что такие испытания уменьшают поголовье оккупантов, их арсеналы и имущественные резервы.

Латвийская роботизированная колесница будет иметь хорошую перспективу запросов не только на внутреннем рынке, но и на экспортном. Инфографика: Авто24

Что умеет Natrix

Производство универсальных колесных беспилотников Natrix развернули в Латвии. Наземный дрон создан как модульная платформа. Это также подсказала практика украинских производителей, которые сделали ставку на быстрой трансформации машины еще на этапе изготовления, то есть под конкретные нужды заказчика.

Natrix можно быстро переоборудовать под различные задачи – от логистики до эвакуации раненых или установки специального оборудования.

Разработчики также работают над новыми модулями – в частности для разминирования и специальных контейнеров “последней мили" для транспортировки стандартных ящиков НАТО.

Основные этапы изготовления, агрегаты и компоненты роботизированной колесницы на производственной базе Natrix. Фото: Кришс Кайрис, Латвийское телевидение

Основное назначение комплекса – подвоз боеприпасов, воды, продуктов, снаряжения и продовольствия в опасные районы, где работа людей связана с высоким риском.

Заблудиться робот не может

Несмотря на то, что управление возможно через радиоканал, LT, Wi-Fi, LRS или Starlink, есть еще один вариант – простой, но результативный. В этом случае для увеличения дальности связи могут использоваться воздушные дроны-ретрансляторы.

Режимы навигации

РУЧНОЙ

Дистанционное управление телеоперацией.

ПОЛУАВТОНОМНЫЙ

Круиз-контроль,

обнаружение препятствий.

АВТОНОМНЫЙ

Следуй за мной,

иди домой.

Компактный робот для современной войны

Одной из особенностей Natrix является компактность. Платформу могут перевозить в обычном пикапе двое военных, что значительно упрощает ее применение непосредственно у линии фронта.

Эвакуационная версия машины предусматривает специальную атрибутику для фиксации носилок, которую при необходимости можно быстро демонтировать для перевозки ящиков или коробок. Фото: Publicitātes attēls и Кришс Кайрис

По данным латвийской стороны, часть таких роботов уже работает в Украине. Однако официальных сообщений о поставках Киеву этих машин не обнаружено. Вероятно, речь идет о тех экземплярах, что отправлялись на испытания и остались в распоряжение армейцев навсегда.

В Латвии отмечают: опыт Украины фактически стал основой для развития собственных наземных беспилотных систем. Компания Natrix заявляет, что готова быстро масштабировать производство как для нужд собственной армии, так и на экспорт, в т.ч. в Украину.