Украинский экзамен на водительское удостоверение признали одним из самых строгих в мире

Как свидетельствует инфографика Visual Capitalist, Украина относится к странам с самыми высокими требованиями к результату теоретического экзамена на водительское удостоверение категории B. Авторы использовали данные AutoviaTest по состоянию на июль 2026 года и сравнили проходные баллы в 57 странах.

Украина заняла девятую строчку, но есть нюанс

В таблице Visual Capitalist Украина отмечена на девятом месте с показателем 90%. Однако это не означает, что украинский тест единолично девятый по сложности в мире.

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Аналогичный проходной порог установлен в Испании, Италии, Португалии, Исландии, Люксембурге, Кувейте, Катаре, Сингапуре, Латвии, Колумбии и Лихтенштейне. То есть, Украина фактически делит шестую позицию еще с одиннадцатью странами, а девятый номер в таблице объясняется последовательным размещением государств с одинаковым результатом.

Строгие требования установлены в Греции. Там нужно правильно ответить на 29 из 30 вопросов, то есть набрать почти 97%. Кандидат может позволить себе только одну ошибку.

В Японии минимальный результат составляет 95%, а во Вьетнаме, Новой Зеландии и Австралии нужно набрать 91%. После обширной группы стран с порогом 90% расположились Нидерланды, Франция, Эстония, Ирландия, Андорра и Монако с показателем 88%. В Израиле достаточно 87%, а в Великобритании, которая завершает топ-25,86%.

В общей сложности европейские государства занимают 16 из 25 позиций рейтинга, или 64%.

Как проходит теоретический экзамен в Украине

Украинский теоретический экзамен состоит из 20 вопросов, на которые отводится 20 минут. Кандидат может совершить не более двух ошибок. После третьего неправильного ответа тестирование автоматически прекращается, а экзамен считается простым.

Вопросы распределяются по четырем тематическим блокам. Десять касаются Правил дорожного движения, четыре проверяют знания основ безопасности движения, еще четыре посвящены устройству и эксплуатации транспортного средства, а два вопроса касаются первой медицинской помощи.

Каждый вопрос фактически отвечает пяти процентам результата. Поэтому 18 правильных ответов дают необходимые 90%, а 17 правильных ответов означают проваленный экзамен.

Правильность каждого ответа кандидат видит сразу. Зеленым цветом система обозначает правильный ответ, красным неправильный, а серым – вопрос, на который еще не ответили. К пропущенной задаче можно вернуться, если осталось время.

Высокий проходной балл не означает самых сложных вопросов

Рейтинг Visual Capitalist сравнивает лишь минимальную часть правильных ответов. Он не учитывает сложность формулировок, количество вариантов ответа, доступное время, размер общей базы задач, порядок пересдачи и требования к практическому экзамену.

Например, 90% в тесте по 20 вопросам и 90% в тесте из 50 заданий формально выглядят одинаково. Но в первом случае одна ошибка сразу забирает пять процентных пунктов, тогда как во втором всего два.

Только каждый пятый украинец составляет теорию с первой попытки

Суровость украинского теста подтверждает реальная статистика. В течение 2025 года сервисные центры МВД провели 638071 теоретический экзамен. С первой попытки успешный результат показали 145058 кандидатов, или 22,7%.

В начале 2026 года ситуация почти не изменилась. Из примерно 50 тысяч теоретических экзаменов успешным с первой попытки был только каждый пятый. Среди кандидатов, которые готовились самостоятельно, показатель составил 21,2%, а среди выпускников автошкол – 19,9%.

Разница между двумя способами подготовки оказалась минимальной. Это свидетельствует о том, что решающее значение имеет не сам формат обучения, а то, насколько системно кандидат изучает правила и прорабатывает официальные экзаменационные задачи.

Ранее Auto24 уже рассказывал, почему шансы сдать теоретический и практический экзамены с первой попытки остаются невысокими, а также разбирал типичные ошибки кандидатов во время тестирования.

Составлять теорию можно без обучения в автошколе

Будущий водитель может самостоятельно подготовиться к теоретическому экзамену. Проходить теоретический курс в автошколе для допуска к тестированию не обязательно. В то же время, практическую подготовку после успешного составления теории нужно пройти в аккредитованном учебном заведении.

По состоянию на сентябрь 2026 теоретический и практический экзамены проводятся лично в сервисных центрах МВД. Auto24 подробно объяснял, где сдают водительские экзамены и почему полноценный онлайн-формат пока не заработал.

Во время теоретического тестирования используются Face ID, видеонаблюдение с записью звука и защищенное программное обеспечение. Это должно исключить посторонние подсказки и использование запрещенных устройств.

Экзамен стоит 250 гривен без учета возможной банковской комиссии. Если кандидат не сдал тест, повторная попытка доступна через десять календарных дней. Количество попыток не ограничено.

Удачный результат теоретического экзамена действует один год. За это время необходимо пройти практическую подготовку и сдать экзамен по вождению. Список документов и актуальные тарифы Auto24 собрал в подробной инструкции для кандидатов в водители в 2026 году.

Что значит рейтинг для украинских водителей