Как сообщает профильное издание Оборонка, презентация модернизированной машины состоялась во время профильной конференции UMAC 2026 в Брюсселе.

Соучредитель компании-разработчика Борис Дрожак раскрыл ключевые технические изменения, которые получил комплекс наземной роботизированной очистки.

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Главной фишкой нового поколения стал полный отказ от двигателей внутреннего сгорания. Инженеры полностью переоборудовали силовую установку и ходовую часть, поэтому теперь аппарат питается исключительно батареями и не зависит от поставки бензина.

" В первую очередь, обновленный Змей-разминчик стал электрическим. Практичность использования на передовой также вышла на новый уровень, – отметил Борис Дрожак.

Если предыдущую версию приходилось останавливать на техобслуживании каждые 50 минут, теперь машина способна непрерывно работать почти три часа. Вдобавок корпус получил надежную герметизацию, что решило хроническую проблему с накоплением пыли во время работы в полях.

Робот-разминировщик Змей теперь аккумуляторный и дополнительно еще и "привязан" к системе связи Starlink. Фото: Rovertech

Больше скорости и силы удара

Рабочие характеристики комплекса тоже заметно подтянули. Скорость движения при разминировании выросла с 1,5 до 2 километров в час, что позволяет быстрее очищать территории от взрывчатки.

" Что касается максимальной глубины удара цепей, то она сохранилась на уровне до 18 сантиметров. Но сила удара усилилась,

– уточнил представитель компании Rovertech.

По-прежнему аппарат эффективно перемалывает противотанковые и противопехотные мины. Инженеры собрали уже около десятка таких машин и активно готовят мощности для полноценного серийного производства.

В операционном режиме, когда молотки на цепях погружаются в грунт на 18 см, заряда батареи хватает почти на три часа.

Бум украинских наземных дронов

Напомним, что украинский оборонпром сейчас переживает настоящий расцвет в сегменте наземных беспилотников. Как мы писали ранее, только за один месяц Силы обороны осуществили более 31 тысяч логистических и эвакуационных миссий с помощью подобных платформ.

Военные активно используют как тяжелые эвакуаторы типа LOKO, так и миниатюрные дроны-камикадзе Крит, которые стоят от 25 тысяч гривен. Такая техника позволяет максимально удалить людей от столкновения, доверяя самую опасную работу железа.