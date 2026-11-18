ФОТО: DevDroid|
Shumer Droid в очередной раз убедил: больше возможностей для подразделения, меньше риска для личного состава
Украинская оборонная компания DevDroid запустила в серийное производство ударный наземный роботизированный комплекс Shumer. Как видно в видео на ФБ-странице разработчика, он оснащен боевым модулем с турелью под два автомата АК-74 или AR-15. О таком вооружении производитель подтвердил в профильном издании "Оборонка".
Комплекс был разработан для обустройства засад против русской пехоты, противодействия проникновению штурмовых групп противника и уничтожению дронов-"ждунов".
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По данным производителя, наземный роботизированный комплекс способен пройти до 30 км на одном заряде аккумулятора.
Shumer (см. видео ниже) оборудован дневной и тепловизионной камерой. Боевой модуль также имеет функции искусственного интеллекта, позволяющие обнаруживать живую силу на расстоянии до 300 метров.
В частности, комплекс способен автономно удерживать цель и подавать ответный сигнал оператору.
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Сколько стоит ударный робот Shumer
Стоимость полного комплекса составляет 390 тысяч гривен. По информации DevDroid, цена распределяется следующим образом:
- 220 тысяч гривен – наземный роботизированный комплекс;
- 170 тысяч гривен – боевой модуль с тепловизором и турелью под два автомата.
Таким образом, боевой модуль составляет значительную часть общей стоимости системы.