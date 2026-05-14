Укрпочта снова распродает "буханки" и Land Cruiser: какие автомобили выставили на аукцион

В свое время на "буханках" держалась вся сельская почтовая служба, но та эпоха уже в прошлом
Среди лотов – легендарные УАЗы-"буханки", советские "Волги" и "Жигули", а также Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz и Volkswagen, что в свое время считались символами статуса.
Как говорится в релизе почтового ведомства, общая стартовая стоимость техники превышает 7,7 млн грн.
От советской классики до "нулевых".
В компании говорят: часть машин старше независимости Украины. Они десятилетиями работали на доставке почты – от горных сел Закарпатья до прифронтовых районов Донецкой области.
Особое внимание привлекают УАЗы-"буханки", которые годами доставляли пенсии, газеты и посылки туда, где асфальт заканчивался еще десятки километров назад.
Вместе с ними на торги пошли и грузовые Mercedes-Benz Atego и Iveco Stralis с пробегом более миллиона километров. В компании шутят: некоторые из этих машин фактически "объехали земной шар" более 25 раз.
Land Cruiser как символ старой системы
Отдельный блок лотов – Toyota Land Cruiser, Mercedes и Volkswagen, которые закупались еще в 2000-х для административного и руководящего состава.
В Укрпочте отмечают, что нынешняя модель работы уже другая: компания больше не покупает автомобили для менеджмента, а делает ставку на обновление логистики и магистральных перевозок.
Ранее госпредприятия могли существовать в реальности, где руководители ездили на Land Cruiser, а почту по селам возили советские УАЗы. Теперь компания переходит на современный автопарк и автоматизированную логистику.
Старые авто продают ради новых
Все средства от продажи техники пойдут на восстановление автопарка, который существенно пострадал из-за войны. С начала полномасштабного вторжения Укрпочта потеряла более 420 автомобилей.
Только в прошлом году компания приобрела 160 новых грузовиков MAN и Iveco, а средний возраст автопарка удалось сократить втрое – с 18 до 6 лет.
В Укрпочте добавляют: нынешние лоты – это уже скорее “автомобили с историей”, которые могут заинтересовать коллекционеров, мастеров или энтузиастов ретротехники.