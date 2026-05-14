Укрпочта снова распродает "буханки" и Land Cruiser: какие автомобили выставили на аукцион

Среди лотов – легендарные УАЗы-"буханки", советские "Волги" и "Жигули", а также Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz и Volkswagen, что в свое время считались символами статуса.

Как говорится в релизе почтового ведомства, общая стартовая стоимость техники превышает 7,7 млн грн.

Читайте также Укрпочта продает старые авто: почему не в ВСУ

От советской классики до "нулевых".

В компании говорят: часть машин старше независимости Украины. Они десятилетиями работали на доставке почты – от горных сел Закарпатья до прифронтовых районов Донецкой области.

Особое внимание привлекают УАЗы-"буханки", которые годами доставляли пенсии, газеты и посылки туда, где асфальт заканчивался еще десятки километров назад.

Вместе с ними на торги пошли и грузовые Mercedes-Benz Atego и Iveco Stralis с пробегом более миллиона километров. В компании шутят: некоторые из этих машин фактически "объехали земной шар" более 25 раз.

Читайте также Почтальоны вместо велосипедов оседлают грузовые мотороллеры

Land Cruiser как символ старой системы

Отдельный блок лотов – Toyota Land Cruiser, Mercedes и Volkswagen, которые закупались еще в 2000-х для административного и руководящего состава.

В Укрпочте отмечают, что нынешняя модель работы уже другая: компания больше не покупает автомобили для менеджмента, а делает ставку на обновление логистики и магистральных перевозок.

Ранее госпредприятия могли существовать в реальности, где руководители ездили на Land Cruiser, а почту по селам возили советские УАЗы. Теперь компания переходит на современный автопарк и автоматизированную логистику.

Читайте также Украинские почтальоны обновляют автопарк электровелосипедами, фургонами и грузовиками

Старые авто продают ради новых

Все средства от продажи техники пойдут на восстановление автопарка, который существенно пострадал из-за войны. С начала полномасштабного вторжения Укрпочта потеряла более 420 автомобилей.

Только в прошлом году компания приобрела 160 новых грузовиков MAN и Iveco, а средний возраст автопарка удалось сократить втрое – с 18 до 6 лет.

В Укрпочте добавляют: нынешние лоты – это уже скорее “автомобили с историей”, которые могут заинтересовать коллекционеров, мастеров или энтузиастов ретротехники.