"Укрзализныця" получила необычный тягач Mercedes-Benz Unimog: он может работать и на дороге, и на рельсах

И хотя сама процедура испытаний машины, конструкция которой давно освоена производителем, сертифицирована и широко используется в Европе и других странах, может вызвать определенное удивление, новость все равно приятна.

Подобные дорожно-рельсовые Unimog давно работают в железнодорожной сфере, в частности, как маневровые тягачи. Mercedes-Benz официально предлагает грузовик в двухстороннем исполнении, а такие машины уже используют железные дороги разных стран.

Как сообщает ГП "ДержавтотрансНИИпроект", после завершения испытаний и официальной регистрации локомобиль сможет приступить к работе в Киеве.

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Что известно о технике

Главная особенность машины – возможность передвигаться как по обычным дорогам, так и железнодорожным путям. Для этого специальный Unimog оснащен дополнительным рельсовым оборудованием. Такая схема позволяет использовать одно транспортное средство для маневровых работ без необходимости привлекать полноценный тепловоз.

Точная модификация Unimog в сообщении не указана. В то же время по внешним признакам и характеру оборудования машина похожа на Mercedes-Benz Unimog U 423, переоборудованный для работы на железной дороге специализированной компанией Zagro. U 423 относится к семейству универсальных носителей специального оборудования. Такая техника получила широкую популярность в коммунальной сфере, строительстве и железнодорожном хозяйстве благодаря возможности установки разнообразного навесного оборудования.

В свое время автор этих строк тестировал локомобиль в версии U 423 по дорогам общего пользования в полном объеме, а вот на рельсах – лишь частично, в пределах точечного пространства, поскольку работа на железнодорожном пути требует удостоверения машиниста. Его автор не имел, так что довольствовался лишь простой операцией.

Сначала был выезд с асфальта на полотно во дворе депо, далее – вывод в рабочий режим передних и задних рельсовых навесок, проезд на несколько десятков метров вперед, обратно и обратный процесс перемещения на асфальтовую дорогу.

Для "Укрзализныци" это дополнительный инструмент замены тяжелых маневровых дизельных тепловозов или электровозов на незначительных операционных объемах – стоимость владения шинно-рельсового U 423 в разы меньше. Фото: ГосавтотрансНИИпроект

Это тот же Unimog

Фактически, от классических европейских машин такого типа этот экземпляр отличается, прежде всего, передней и задней рельсовыми навесками с гидравлическим приводом, адаптированными для работы на украинских путях шириной 1520 мм, а также определенными изменениями в оборудовании рабочего места водителя.

Здесь используется уже знакомый 4-цилиндровый турбодизель OM 934 мощностью под 231 л.с. Машина может комплектоваться гидростатической трансмиссией EasyDrive, позволяющей очень медленно и точно передвигаться во время маневровых операций.

По данным производителей подобных рельсовых комплектов, специально оборудованный Unimog способен выполнять маневровые работы с несколькими вагонами (см. презентационное видео Zagro внизу). В случае переданного "Укрзализныци" локомобиля заявлена возможность перемещения от 6 до 8 вагонов, хотя на самом деле есть версии для маневровых в количестве 10 загруженных вагонов и в два раза больше – пустых.

Еще одно преимущество – экологичность. Двигатель соответствующей модификации соответствует стандарту Euro VI, что делает такую машину пригодной не только для работы под открытым небом, но и для использования в больших ремонтных депо.

Зачем это "Укрзализныци"

Локомобиль планируется использовать как легкий маневровый тягач. Он может выполнять часть работ, для которых традиционно привлекают тепловозы, что позволит сократить расход топлива и сделать маневровые операции более гибкими.

После завершения сертификации и регистрации необычный Mercedes-Benz Unimog должен стать еще одним специализированным инструментом "Укрзализныци" для работы на путях.