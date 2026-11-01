Умные камеры с эмоциями: какие гримасы корчат водителям радары на дорогах Венгрии

Как сообщает издание totalcar.hu со ссылкой на Национальную полицию Венгрии, такие комплексы работают в непрерывном режиме, фиксируя каждый километр превышения.

Главная фишка новых устройств – интерактивный дисплей, реагирующий на вашу манеру вождения. Если вы едете по правилам, на экране светится зеленый смайлик, но стоит нажать на газ посильнее – появляется красное разъяренное лицо, а камера мгновенно делает снимок для штрафной квитанции.

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В этом случае смайлики находятся в пассивном режиме спячки, но при появлении транспорта радар просыпается и выбирает нужную реакцию. Фото: Traffix.hu

Масштабы наказаний и суммы

Статистика только первых недель впечатляет: полиция вынесла 8859 административных постановлений. Общая сумма взысканий достигла 488 миллионов форинтов, что является серьезным ударом по кошелькам лихачей.

Интересно, что средний чек за нарушение составляет чуть более 55 тысяч форинтов (7 597 грн). Поскольку минимальный порог штрафа в стране стартует от 50 тысяч, эксперты делают вывод: большинство водителей превышают скорость совсем немного, но умная электроника не прощает даже минимальных отклонений.

Вот такая гримаса на экране, да еще и в красной масте, является предпосылкой для формирования "письма счастья". Фото: Адам Черни, vezess.hu

штрафуют ли иностранцев

Многих интересует, прилетит ли штраф автомобилям на иностранных номерах. Правоохранители объясняют, что идентифицировать владельца и послать ему квитанцию можно только в том случае, если страна регистрации авто подключена к европейской системе EUCARIS.

" Отдельной статистики по масштабам этих случаев превышения скорости нет. Камеры не умеют контролировать дистанцию между автомобилем, ведь для этого нужны дополнительные технические обновления и изменения в законодательстве, – отмечают представители полиции.

Скрытые радары в Европе

Напомним, ранее мы писали об еще одной хитрой системе, которую начали тестировать на юге Италии. там радары прячут прямо в асфаль т: специальные датчики работают в паре с наземными камерами и отлавливают любителей выехать на встречную полосу через сплошную линию.

Эта технология получила название сорбасометра. Искусственный интеллект мгновенно узнает тип транспорта, считывает номера и формирует железобетонный пакет доказательств, за который итальянские копы выписывают штрафы до 345 евро.