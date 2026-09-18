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"Уничтожат рынок без ограничений": босс Hyundai объяснил, почему дешевые китайские авто пугают мировых гигантов

Руководство Hyundai открыто предупредило об угрозе тотального преобладания китайских автопроизводителей на мировых рынках. Если не вводить жесткие пошлины, дешевые машины из КНР просто уничтожат прибыль традиционных брендов, как это уже происходит в Европе.
Китайские авто захватывают рынок: гендиректор Hyundai предупредил об угрозе

ФОТО: Hyundai|

Гендиректор Hyundai Хосе Муньос

Данила Северенчук
logo18 сентября, 14:30
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Об этом сообщает издание Motor1 со ссылкой на заявление гендиректора Hyundai Хосе Муньоса. По его словам, китайские бренды уже существенно обрушили доходы европейских автопроизводителей, откровенно демпингуя цены. Муньос приводит конкретные цифры: даже несмотря на новые защитные пошлины Евросоюза, китайские машины в Италии, Испании и Франции продаются на 30-40% дешевле конкурентов.

Самый яркий пример того, что бывает без защитных барьеров– это Великобритания. После выхода из ЕС страна не ввела жесткие пошлины на авто из КНР. Результат показателен: все лидеры продаж там сейчас китайские, а их доля на рынке новых авто достигла 15%. Для сравнения, в зарегулированном Евросоюзе этот показатель держится на уровне 9%.

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