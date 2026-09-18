"Уничтожат рынок без ограничений": босс Hyundai объяснил, почему дешевые китайские авто пугают мировых гигантов

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Гендиректор Hyundai Хосе Муньос
Об этом сообщает издание Motor1 со ссылкой на заявление гендиректора Hyundai Хосе Муньоса. По его словам, китайские бренды уже существенно обрушили доходы европейских автопроизводителей, откровенно демпингуя цены. Муньос приводит конкретные цифры: даже несмотря на новые защитные пошлины Евросоюза, китайские машины в Италии, Испании и Франции продаются на 30-40% дешевле конкурентов.
Самый яркий пример того, что бывает без защитных барьеров– это Великобритания. После выхода из ЕС страна не ввела жесткие пошлины на авто из КНР. Результат показателен: все лидеры продаж там сейчас китайские, а их доля на рынке новых авто достигла 15%. Для сравнения, в зарегулированном Евросоюзе этот показатель держится на уровне 9%.
Автопилот от Hyundai придется подождать
- Кроме предупреждений о китайской экспансии, Босс Hyundai поделился планами по собственным технологиям. Компания решила отложить запуск своего продвинутого автопилота уровня 2++ (аналог Full Self-Driving от Tesla).
- Сначала систему планировали выпустить в конце 2027, но теперь релиз перенесли на 2029 год.
- В компании объясняют это не техническими проблемами, а желанием собрать больше данных и обеспечить абсолютную безопасность для водителей. Поэтому пока придется держать руки на руле и внимательно следить за дорогой самостоятельно.