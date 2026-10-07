Уничтожен склад масел, аккумуляторов и автотоваров АТЛ: будет ли работать сеть

Компания "АТЛ Автосервис" сообщила о полном уничтожении своего основного складского помещения в Киеве в результате ночной атаки. За официальным заявлением компании, через этот хаб проходили основные объемы масел, аккумуляторов и других автотоваров. Самое важное, подчеркивают в "АТЛ", что никто из работников не погиб.

Центральный хаб уничтожен полностью

В компании не уточняется площадь склада, стоимость уничтоженного имущества или окончательный масштаб убытков. В настоящее время идет оценка разрушений.

В то же время, уже понятно, что потеря центрального хаба скажется на логистике всей сети. Именно через него распределяли большую часть товаров между магазинами и сервисными центрами.

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По словам компании, в ближайшие дни оперативный ассортимент будет фактически зависеть от того, что уже находится на складах и полках отдельных подразделений.

Сервисы и магазины продолжают работать

Несмотря на уничтожение склада, "АТЛ Автосервис" не останавливает операционную деятельность.

В компании заявляют, что автомаркеты и автосервисы работают в штатном режиме. Это стало возможным благодаря тому, что команда заранее распределила часть запасов между объектами розничной сети.

То есть, для клиентов ситуация пока не означает массового закрытия сервисов или магазинов. В то же время, отдельных позиций может временно не хватать, пока логистические маршруты перестраивают.

Компания уже теряла инфраструктуру раньше

В заявлении "АТЛ Автосервис" говорится, что с мая компания фактически работает в режиме постоянного антикризисного менеджмента.

Ранее был утрачен центральный офис, а теперь уничтожен и складской хаб. Компания говорит, что в последние месяцы команда работает под постоянным давлением и вынуждена оперативно перестраивать бизнес-процессы.

Для украинского автобизнеса такие потери, к сожалению, уже не единичны. Auto24 раньше рассказывал о последствиях ночной атаки на Киев, когда были повреждены дилерские центры Mazda, Toyota и предприятия УКРАВТО.

Еще раньше после массированной атаки на столицу в одном из киевских автосалонов сгорело около 30 новых автомобилей.

Что будет с поставкой товаров

В "АТЛ Автосервис" признают, что в ближайшее время логистика будет работать нестабильнее обычного.

Основная задача сейчас – перенаправить поставки в обход уничтоженного центрального хаба и использовать резервы, заранее распределенные по магазинам и сервисам.

Для клиентов это может означать, что привычный товар будет не в каждом подразделении или придется ждать дольше.

Особенно это касается массовых товарных групп, ранее концентрировавшихся на центральном составе: моторных масел, аккумуляторов, фильтров и других расходных материалов.

В АТЛ Автосервис заявляют, что сохраняют финансовую и операционную устойчивость и планируют в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.

При этом окончательной оценки ущерба пока нет. Ее обещают обнародовать по завершении обследования разрушенного объекта и инвентаризации потерь.

Для автобизнеса это еще один удар по логистике