Уничтожен склад масел, аккумуляторов и автотоваров АТЛ: будет ли работать сеть

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АТЛ Автосервис потерял главный склад в Киеве: что будет с магазинами и сервисами
Компания "АТЛ Автосервис" сообщила о полном уничтожении своего основного складского помещения в Киеве в результате ночной атаки. За официальным заявлением компании, через этот хаб проходили основные объемы масел, аккумуляторов и других автотоваров. Самое важное, подчеркивают в "АТЛ", что никто из работников не погиб.
Центральный хаб уничтожен полностью
В компании не уточняется площадь склада, стоимость уничтоженного имущества или окончательный масштаб убытков. В настоящее время идет оценка разрушений.
В то же время, уже понятно, что потеря центрального хаба скажется на логистике всей сети. Именно через него распределяли большую часть товаров между магазинами и сервисными центрами.
По словам компании, в ближайшие дни оперативный ассортимент будет фактически зависеть от того, что уже находится на складах и полках отдельных подразделений.
Сервисы и магазины продолжают работать
Несмотря на уничтожение склада, "АТЛ Автосервис" не останавливает операционную деятельность.
В компании заявляют, что автомаркеты и автосервисы работают в штатном режиме. Это стало возможным благодаря тому, что команда заранее распределила часть запасов между объектами розничной сети.
То есть, для клиентов ситуация пока не означает массового закрытия сервисов или магазинов. В то же время, отдельных позиций может временно не хватать, пока логистические маршруты перестраивают.
Компания уже теряла инфраструктуру раньше
В заявлении "АТЛ Автосервис" говорится, что с мая компания фактически работает в режиме постоянного антикризисного менеджмента.
Ранее был утрачен центральный офис, а теперь уничтожен и складской хаб. Компания говорит, что в последние месяцы команда работает под постоянным давлением и вынуждена оперативно перестраивать бизнес-процессы.
Для украинского автобизнеса такие потери, к сожалению, уже не единичны. Auto24 раньше рассказывал о последствиях ночной атаки на Киев, когда были повреждены дилерские центры Mazda, Toyota и предприятия УКРАВТО.
Еще раньше после массированной атаки на столицу в одном из киевских автосалонов сгорело около 30 новых автомобилей.
Что будет с поставкой товаров
В "АТЛ Автосервис" признают, что в ближайшее время логистика будет работать нестабильнее обычного.
Основная задача сейчас – перенаправить поставки в обход уничтоженного центрального хаба и использовать резервы, заранее распределенные по магазинам и сервисам.
Для клиентов это может означать, что привычный товар будет не в каждом подразделении или придется ждать дольше.
Особенно это касается массовых товарных групп, ранее концентрировавшихся на центральном составе: моторных масел, аккумуляторов, фильтров и других расходных материалов.
В АТЛ Автосервис заявляют, что сохраняют финансовую и операционную устойчивость и планируют в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.
При этом окончательной оценки ущерба пока нет. Ее обещают обнародовать по завершении обследования разрушенного объекта и инвентаризации потерь.
Для автобизнеса это еще один удар по логистике
- Уничтожение большого склада для компании, работающей с автозапчастями, оливками и сервисом, имеет гораздо более широкие последствия, чем просто потеря здания.
- Такой хаб фактически является центром всей логистики: сюда приходят крупные партии товара, отсюда они распределяются между регионами, здесь формируется резервный запас.
- Поэтому возобновить работу после такой потери означает не только найти новое помещение, но и перестроить маршруты поставок, ІТ-учет, перемещение товара и взаимодействие с поставщиками.
- Для автомобильного рынка Украины это также может оказать локальное влияние, поскольку "АТЛ Автосервис" работает с большим количеством популярных расходных материалов и сервисных услуг.
- Впрочем, в компании отмечают, что благодаря заранее распределенным запасам магазины и сервисные станции продолжают работать, а основные трудности сейчас касаются центральной логистики.