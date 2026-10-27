Уникальный Mercedes-Maybach Леброн Джеймс пустят с молотка: сколько просят за роскошный седан

Как сообщает издание Classic Driver, торги за этот необычный лот состоятся 20– 21 ноября в Нью-Йорке под эгидой аукционного дома Gooding Christie's. Этот автомобиль 2027 модельного года является одним из двух экземпляров, немецкий бренд разработал специально для легендарного баскетболиста через программу персонализации MANUFAKTUR Made to Measure.



Фото: Classic Driver

Дизайн с королевским акцентом

Кузов роскошного седана выкрасили в изысканный светлый оттенок Light Ivory, идеально контрастирующий с салоном. Внутри дизайнеры использовали премиальную синюю кожу наппа Stormy Weather Blue, дополнив ее светлой строчкой Porcelain.

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Главной фишкой интерьера и экстерьера стал фирменный логотип Джеймса– корона с инициалами LJ. Этот знак можно найти на передних крыльях, подголовниках и даже полу, а на центральной консоли мастера выгравировали координаты города Акрон в Огайо, где вырос спортсмен.

Дополнительно для машины были изготовлены кастомные коврики, подушки и накладки на пороги. Завершают образ массивные кованые 20-дюймовые диски с особой отделкой и центральными колпачками, всегда держащими эмблему вертикально во время движения.



Фото: Classic Driver

Техника и благотворительная цель

Под капотом этого гиганта скрывается классический 6,0-литровый V12, выдающий солидные 621 лошадиную силу. За комфортную и мягкую езду отвечает пневмоподвеска AIRMATIC, а управляемая задняя ось с углом поворота до 10 градусов делает длиннющий седан удивительно маневренным в городе.

Пассажиры заднего ряда получают максимальный уровень релакса: кресла имеют подогрев, вентиляцию и функцию массажа, которая разминает даже икры. Также здесь предусмотрены обогрев зон шеи, электрические шторки, панорамная крыша и топовая аудиосистема Burmester High-End 4D.

Ожидается, что финальная ставка за это произведение автомобильного искусства составит от 425 до 550 тысяч долларов. Все вырученные средства передадут фонду LeBron James Family Foundation, занимающемуся поддержкой местного сообщества в родном городе баскетболиста.

Осенний бум на звездные авто

Напомним, что этой осенью на аукционах появляется немало интересных машин, принадлежавших знаменитостям. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно на продажу выставили редкую Ferrari 550 Maranello, которую в свое время заказывал другой легендарный баскетболист– Майкл Джордан.

Кроме того, настоящей находкой для фанатов автоспорта стал старый универсал Mercedes-Benz C230. На этом автомобиле в конце девяностых ездил выдающийся гонщик Формулы-1 Ники Лауда, а теперь машину пустят с молотка в Австрии.