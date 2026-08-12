Успеть до подорожания автомобиля: четыре случая, когда украинский авторынок резко менялся

Аналитики Института исследований авторынка сравнили семь заметных событий 2022-2026 годов с реальной статистикой регистраций. В четырех случаях изменения правил или даже угроза их введения действительно передвинули десятки тысяч операций во времени. Еще три резонансных события не оставили столь заметного следа в статистике.

Нулевое растаможивание создало самый большой автомобильный ажиотаж

Один из самых ярких примеров последовал в 2022 году.

В начале полномасштабного вторжения украинский авторынок практически остановился. Но после введения временного "нулевого" растаможивания ситуация изменилась.

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Льгота действовала только в течение апреля-июня, а с 1 июля 2022 стандартные таможенные платежи вернули. Покупатели получили две сильные мотивации: возможность существенно сэкономить и последний день, когда это можно сделать.

Результат был необыкновенным. В июне впервые зарегистрировали 87 156 ввезенных подержанных легковушек.

Для сравнения: в январе и феврале средний месячный показатель составил около 31,3 тысяч машин. То есть накануне завершения льготы объем импорта был почти втрое больше.

Авто24 тогда сообщал, что Верховная Рада отменила нулевое растаможивание с 1 июля 2022 года.

После завершения льготы рынок резко ушел в противоположную сторону. В августе-октябре среднее количество первых регистраций упало примерно до 17 тысяч машин в месяц.

Фактически, украинцы не создали новый постоянный спрос. Они просто перенесли будущие покупки на несколько месяцев раньше, чтобы не платить налоги.

Мобилизационные изменения вызвали волну переоформлений

Второй показательный случай произошел весной 2024 года.

На фоне нового законодательства о мобилизации и дискуссиях о возможном привлечении транспортных средств для оборонных нужд украинцы начали массово менять владельцев автомобилей.

В первом квартале 2024 года внутри страны перепродавали в среднем 86,6 тысяч легковушек в месяц. В апреле показатель вырос до 125,7 тысячи, а в мае достиг 162 755 автомобилей.

Это на 88% больше среднего результата первых трех месяцев года.

Еще красноречивее выглядело дарение машин. В марте таких операций было всего 581, в апреле уже 4526, а в мае 9562.

Авто24 тогда обращал внимание, что украинцы массово дарили и переоформляли автомобили.

Интересно, что импорт подержанных автомобилей в этот момент почти не изменился. Речь шла не об автомобильном буме как таковом, а о смене владельцев машин, которые уже находились в Украине.

Важную роль сыграла возможность дистанционного оформления. В мае 44,4 тысячи сделок провели онлайн. О резком росте популярности переоформление автомобилей через Действие Авто24 писал еще во время этой волны.

Даже непринятый налог способен подтолкнуть продажи

Для паники на авторынке даже не обязательно принимать закон.

18 июля 2024 г. в Верховной Раде появился законопроект, который среди прочего предусматривал введение военного сбора в размере 15% стоимости легкового автомобиля во время первой регистрации.

Для покупателя автомобиля за 20 тысяч долларов потенциальная доплата могла составить еще 3 тысячи долларов. Поэтому ждать, станет ли предложение законом, многие не захотели.

В августе впервые зарегистрировали 27 333 импортируемых подержанных автомобилей. Это на 38,7% больше среднего показателя предыдущих трех месяцев.

Рынок новых автомобилей отреагировал аналогично. Количество регистраций достигло 8119 машин, что на 42,7% превышало средний показатель мая-июля.

Авто24 тогда подробно разбирал, как возможный 15% военный сбор мог повлиять на украинский авторынок.

В итоге этот сбор так и не был введен. Но в августе покупатели этого еще не знали. В сентябре импорт подержанных машин сократился на 40,7% по сравнению с августом, а новых автомобилей зарегистрировали на 36,9% меньше.

Снова сработала та же модель: потенциальные будущие покупки просто состоялись раньше.

Возврат НДС создал рекорд электромобилей

Еще больше украинцы отреагировали на завершение налоговой льготы для электромобилей.

Было известно, что с 1 января 2026 г. при ввозе электрокаров вернется НДС. Из-за долгой доставки машин из США, Китая и других стран готовиться к этому рынок начал за несколько месяцев.

В первом полугодии 2025 года в Украине впервые регистрировали в среднем около 5,2 тысяч электромобилей ежемесячно. В июле-ноябре этот показатель уже составил около 9 тысяч машин.

А в декабре произошел финальный рывок: 30 888 первых регистраций электромобилей. Это на 490% больше среднего месячного результата первой половины года.

О предстоящем возврате налога Авто24 предупреждал заранее, объясняя, сколько будет стоить растаможка электромобиля после завершения льготы.

После Нового года рынок практически провалился. В январе впервые зарегистрировали 2289 электромобилей, а в феврале только 1000.

Для сравнения, автомобили с другими типами двигателей в январе потеряли всего 11%. Электромобили упали сразу на 92,6%.

Это один из чистейших примеров влияния налоговой даты на поведение покупателей.

Но более дорогая электроэнергия электромобили не остановила

Не каждое удорожание вызывает аналогичную реакцию.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения вырос с 2,64 до 4,32 грн за кВт-ч. Для владельцев электромобилей домашняя зарядка стала дороже почти на две трети.

Логично было бы ожидать падения интереса к электрокарам. Однако статистика этого не показала.

В июне первые регистрации EV сократились всего на 2,3% по сравнению с маем, а уже в июле выросли на 15,5%. В среднем июнь-июль даже превысил результат апреля-мая на 7,6%.

Причина может состоять в масштабе финансового эффекта. Более дорогая электроэнергия увеличивает текущие затраты постепенно, тогда как НДС сразу добавляет значительную сумму к стоимости машины.

Рынок значительно сильнее реагирует на необходимость заплатить несколько тысяч долларов сейчас, чем постепенное увеличение стоимости каждой зарядки.

Скандалы вокруг Илона Маска не обрушили Tesla в Украине

Еще один любопытный пример касается Tesla.

На фоне политических и репутационных скандалов вокруг Илона Маска во многих странах активно обсуждали возможный бойкот марки. Однако, украинская статистика не показывает резкого обвала.

В первом полугодии 2025 года в Украине впервые зарегистрировали 6984 автомобиля Tesla. Это на 20,7% больше, чем годом ранее.

Да, весь сегмент электромобилей рос быстрее, на 27,8%. Поэтому доля Tesla уменьшилась с 23,6% до 22,2%.

Но говорить о массовом отказе украинцев от Tesla только на основе этих показателей нет оснований.

Даже блокада границы не обрушила регистрацию

На первый взгляд, блокада польской границы в конце 2023 года должна непосредственно ударить по автомобильному импорту.

Очереди создавали проблемы перевозчикам, увеличивали сроки доставки и расходы.

Но статистика регистраций снова оказалась неожиданной. В сентябре-октябре 2023 года в Украину ввозили в среднем 21,6 тысячи подержанных легковушек в месяц. В ноябре-декабре, когда блокада уже продолжалась, показатель вырос до 23,2 тысячи. Новых автомобилей стало меньше всего на 2,9%.

Это не значит, что блокада не создала проблем. Просто регистрация является завершающим этапом длинного процесса. Машина могла быть куплена за несколько месяцев до этого, приехать через другой пункт пропуска или вообще пересечь границу еще до начала протестов.

Когда новость действительно заставляет украинцев покупать авто

Из семи исследованных случаев вырисовывается довольно простая закономерность.

Сильнее всего автомобильный рынок реагирует, когда человек может легко сосчитать стоимость промедления.

Если сегодня автомобиль можно растаможить без налогов, а завтра придется заплатить несколько тысяч евро, решение ускоряется.

Если сегодня электромобиль не облагается НДС, а через месяц станет на 20% дороже, покупатель пытается успеть.

Даже законопроект может вызвать ажиотаж, если потенциальная доплата достаточно велика и перспектива его принятия выглядит реальной.

А вот новости, только постепенно увеличивающие расходы или не имеющие конкретной даты финансовых последствий, значительно реже создают резкие скачки.

Поэтому автомобильный рынок двигает не громкость заголовков. Его двигает цена вопроса и ответ на простой вопрос: сколько придется переплатить, если не сделать это сейчас.